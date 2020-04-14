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Пожар в Чернобыле: Спасатели ликвидировали возгорание

Сотрудники ГСЧС потушили пожар в Чернобыльской зоне

сегодня, 14:24
Автор:

• Сергей Медведев

Пожар в Чернобыле: Спасатели ликвидировали возгорание

Спасатели смогли потушить пожар, который возник в Чернобыльской зоне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал Фирсов.

 В то же время глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Четчеткин заявляет, что сотрудникам ГСЧС необходимо еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое продолжается на месте пожарищ. Об этом Чечеткин доложил президенту Зеленскому во время селекторного совещания.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за масштабных пожаров в зоне Чернобыля правительство решило выделить средства для ликвидации последствий.


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