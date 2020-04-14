Пожар в Чернобыле: Кабмин выделил более 140 млн на ликвидацию последствий происшествия

Из-за масштабных пожаров в зоне Чернобыля правительство решило выделить средства для ликвидации последствий события, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, из резервного фонда предусмотрены дополнительные 100 млн грн для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 34,8 млн грн получит Государственное агентство по управлению зоной отчуждения. Еще 10,1 млн грн направят Государственному агентству лесных ресурсов.

"Дополнительные расходы - это цена равнодушия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан", - отметил Шмыгаль.

Напомним, названы 3 причины возникновения пожаров в Чернобыльской зоне. Во-первых, огонь "пришел" в зону отчуждения из Житомирской области со стороны Древлянского заповедника. Во-вторых, на территории зоны расположены линии электропередач, от замыкания которых могла возникнуть искра, вызвавшая легкое возгорания сухой травы. И в-третьих, подозревают умышленные поджоги, поскольку фиксировались очаги пожара на далеком расстоянии друг от друга.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в сети появились свежие фото с мест пожаров в Чернобыле. В частности размещены трогательные кадры с пожарными, которые все эти дни работают в усиленном режиме.

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