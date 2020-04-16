Пожар в Чернобыле: еще одному поджигателю объявлено о подозрении

Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в зоне Чернобыля. Об этом говорится в Telegram-канале МВД Украины.

Так, злоумышленником оказался 37-летний житель села Старые Соколы. Сообщается, что мужчина сжигал мусор, а потом остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. После этого произошло возгорание сухостоя, впоследствии огонь перекинулся на территорию леса, а дальше – в зону отчуждения.

"По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща"", - говорится в сообщении.

Поджигателю грозит штраф размером 17-25,5 тыс. грн, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Добавим, что следствие продолжается.

Напомним, 14 апреля копы задержали возможного поджигателя.

Ранее "Комментарии" писали, что лошади Пржевальского возвращаются домой в Чернобыль. Опубликовано видео. Тем временем, в ГСЧС рассказали об обстановке в Чернобыльской зоне и уровне радиации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!