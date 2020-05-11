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Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая: не усложняйте

Гороскоп для всех знаков зодиака: у Львов могут возникнуть непонимания в личной жизни, а Стрельцам необходимо пересмотреть свои достижения

сегодня, 07:25
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая: не усложняйте

Совет дня для всех знаков зодиака: не усложняйте себе жизнь, выстраивая всевозможные стратегии. Живите здесь и сейчас.


Овен

Вас могут ошарашить не очень хорошей новостью с самого утра. Сохраняйте холодный разум. Вы найдете выход из сложившейся ситуации. 


Телец

То, чего вы хотите больше всего, вот-вот сбудется. Но нужно еще совсем немного подождать.


Близнецы

Вам стоит проявить свой авторитет. Кто пытается воспользоваться вашей добротой не с самыми благими намерениями.


Рак

Лучшее решение сегодня - приспосабливаться. Не пытайтесь выделиться и ваше спокойствие никто не нарушит. 


Лев

Сегодня может возникнуть множество вопросов в любовной сфере. Полагайтесь на интуицию, она подскажет, как быть дальше. 


Дева

Сегодня вы будете максимально продуктивны, но и работы предстоит немало. Соберитесь и смело беритесь за дело. 


Весы

В работе следует расставить приоритеты. Не беритесь за все и сразу. Сначала выполните неотложные задачи, затем - все остальное. 


Скорпион

Вам захочется поставить точку в старых отношениях. Не принимайте поспешных решений. Лучше поищите причину такого желания. 


Стрелец

Нужно обязательно составить список всех ваших маленьких и больших достижений за месяц. Это поможет вам вернуть веру в себя. 


Козерог

Вами сегодня как-будто будут руководить свыше. Не сопротивляйтесь. Звезды направляют вас на правильный путь. 


Водолей

Поставьте перед собой новые цели. Уже сейчас начинайте что-то делать для их достижения и все получится. 


Рыбы

События будут складываться таким образом, что из любой ситуации вы выйдете победителем. А вот от риска и спонтанных решений лучше отказаться.



Также читайте о популярных туристических местах, куда хочется возвращаться снова и снова. 


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