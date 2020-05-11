Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая: не усложняйте

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Совет дня для всех знаков зодиака: не усложняйте себе жизнь, выстраивая всевозможные стратегии. Живите здесь и сейчас.
Овен
Вас могут ошарашить не очень хорошей новостью с самого утра. Сохраняйте холодный разум. Вы найдете выход из сложившейся ситуации.
Телец
То, чего вы хотите больше всего, вот-вот сбудется. Но нужно еще совсем немного подождать.
Близнецы
Вам стоит проявить свой авторитет. Кто пытается воспользоваться вашей добротой не с самыми благими намерениями.
Рак
Лучшее решение сегодня - приспосабливаться. Не пытайтесь выделиться и ваше спокойствие никто не нарушит.
Лев
Сегодня может возникнуть множество вопросов в любовной сфере. Полагайтесь на интуицию, она подскажет, как быть дальше.
Дева
Сегодня вы будете максимально продуктивны, но и работы предстоит немало. Соберитесь и смело беритесь за дело.
Весы
В работе следует расставить приоритеты. Не беритесь за все и сразу. Сначала выполните неотложные задачи, затем - все остальное.
Скорпион
Вам захочется поставить точку в старых отношениях. Не принимайте поспешных решений. Лучше поищите причину такого желания.
Стрелец
Нужно обязательно составить список всех ваших маленьких и больших достижений за месяц. Это поможет вам вернуть веру в себя.
Козерог
Вами сегодня как-будто будут руководить свыше. Не сопротивляйтесь. Звезды направляют вас на правильный путь.
Водолей
Поставьте перед собой новые цели. Уже сейчас начинайте что-то делать для их достижения и все получится.
Рыбы
События будут складываться таким образом, что из любой ситуации вы выйдете победителем. А вот от риска и спонтанных решений лучше отказаться.
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