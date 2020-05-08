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Пять мест, куда многие туристы не хотят ехать во второй раз

Эти места могут отличаться от картинок на рекламе

сегодня, 18:20 501
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять мест, куда многие туристы не хотят ехать во второй раз

Сейчас сложно говорить о каких-либо путешествиях, потому что карантин может затянуться. Но когда мир вернется в привычное русло, многие захотят отправиться на отдых и посетить значимые достопримечательности. Но есть туристические места, которые могут не оправдать ожиданий и испортить впечатление от поездки. И о них лучше знать заранее. 

Памятник Джульетте в Вероне

Это популярное туристическое место, отождествляемое с легендарным домом героини пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Существует легенда, что тот, кто дотронется до руки или правой груди Джульетты, найдет свою любовь. Если вы хотите прочувствовать всю атмосферу этого романтического места, то у вас это вряд ли получиться, потому что возле памятника постоянно много туристов. И некоторые их них ведут себя чересчур расковано. На запястье Джульетты из-за постоянных "рукопожатий" уже даже появилась большая трещина.

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Русалочка в Копенгагене

Это статуя, изображающая персонажа из сказки "Русалочка" Ганса Кристиана Андерсена. Расположена в порту Копенгагена. К сожалению, статуя многократно становилась объектом вандализма, поэтому власти приняли решение убрать ее подальше в гавань, чтобы туристы не смогли к ней приближаться. 

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Рисовые поля Убуда на Бали

Знаменитые ступенчатые рисовые плантации являются очень популярным местом среди туристов. Наверное, из-за этого местные жители видят в гостях легкую наживу и берут деньги абсолютно за все: вход, фотографии, катание на качелях. На самом деле, сделать какой-то красочный кадр или спокойно прогуляться вдоль полей у вас не получиться, потому что тропинки узкие, а туристов слишком много. 

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La Scala в Милане

Гуляя по центру города в поисках всемирно известного оперного театра, постарайтесь его не пропустить. Непритязательный 3-этажный особняк, значительно уступает многим мировым театрам по размеру, он почти незаметен среди пышной и изысканной итальянской архитектуры.

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The Temple Bar в Дублине

Практически каждому, кто едет в Дублин, рекомендуют посетить The Temple Bar. Но простояв огромную очередь, вы будете разочарованы. Персонал заведения физически не успевает протирать столики и приносить заказы, а цены завышены. Местные жители обходят этот бар стороной.