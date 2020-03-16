Туристам на заметку: места, которые могут не оправдать ожиданий

Восхищаясь в Instagram красивыми фотографиями из популярных туристических мест, многие путешественники, приезжая в это место, испытывают разочарование. Некоторые достопримечательности не оправдывают ожиданий, поэтому о них стоит знать заранее.

Хоббитон

В Новой Зеландии есть место, которое пользуется большой популярностью среди туристов, и его название говорит само за себя. Это деревушка, которая была создана для съемок фэнтези-фильмов "Властелин Колец" и Хоббит". Но поклонники саги могут быть разочарованы, ведь эта деревня небольшая и там можно заглянуть не во все здания, в основном разрешается просто ходить по лужайке, но за вход надо заплатить 80 долларов.





Цветение сакуры

Ежегодно в Японию приезжают миллионы туристов, чтобы посмотреть на то, как цветут сакуры. Но полюбоваться и сфотографироваться красиво на их фоне не так уж и просто. Цветение сакур - массовое развлечение, на которое собирается множество людей, большими компаниями. Они занимают места на лужайках, выпивают, слушают музыку и это продолжается несколько дней.





Арка Меса

Это место привлекает огромное количество туристов, желающих полюбоваться живописным видом на каньоны. В основном путешественники приезжают на рассвете, чтобы посмотреть, как солнечные лучи будут "играть" на внутренней поверхности арки. Но не думайте, что вам удастся легко и быстро заполучить красивый кадр, ведь занять выгодную позицию в этом месте затруднительно.





Эверест

Если вы планируете покорить Эверест, будьте готовы к тому, что вас ожидает высокогорная свалка. Да, вид там завораживающий, но кучи мусора портят все впечатление. Оказывается, что тысячи туристов оставляют на горе около 3 кг отходов.





Свиной пляж

Наверняка, вы видели яркие фотографии с Багамских Островов, где есть пляж со свиньями. Это место славится чистой водой и дружелюбными четвероногими обитателями. Да только свиньи там кусаются и вымогают у туристов еду.





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