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Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая: кого мудрость убережет от конфликта

Гороскоп для всех знаков зодиака: Близнецы могут планировать инвестиции, в Козерогам повезет в любви

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая: кого мудрость убережет от конфликта

Совет на 12 мая для всех знаков зодиака: избежать ссор и конфликтов помогут спокойствие и выдержка.


Овен 

Сегодня на вас может свалиться куча работы, которую вы все время откладывали на потом. Придется пожертвовать свободным временем и со всем разобраться.


Телец

Вам лучше не проявлять инициативу и ни о чем не просить. Как только наступит время, вам предложат даже больше, чем вы ожидали.


Близнецы 

Отличный день, чтобы спланировать свои инвестиции. Если правильно все распланируете, то получите в будущем хорошую прибыль. 


Рак

Вас может одолеть меланхолия. Постарайтесь найти себе занятие по душе, чтобы до вечера не утонуть в унынии окончательно.

 

Лев

Не стоит навязывать кому-либо свое мнение. Сегодня это может обернуться серьезным конфликтом. 


Дева

Вы получите неожиданное предложение от человека, от которого меньше всего ждете подобного шага. Не принимайте решения на эмоциях и хорошо все обдумайте. 


Весы

Днем вам лучше всего посвятить себя работе. Ваша продуктивность будет на высоте. А вот вечер полностью посвятите своему хобби, чтобы восстановить внутренний баланс. 


Скорпион

Сегодня вы поймаете себя на мысли, что желание, о котором вы давно забыли, на самом деле сбылось. Это поднимет вам настроение на весь день. 


Стрелец

Будьте мягче и мудрее. Вокруг вас будет витать конфликтная атмосфера, но вам под силу остановить надвигающуюся бурю. 


Козерог

Звезды складываются для вас таким образом, что любые дела в романтической сфере будут иметь успех. Воспользуйтесь этим.


Водолей 

Вас могут довести до слез ваши родные. Но большая вероятность, что это будут слезы радости.


Рыбы

Вы проснетесь в тревожном настроении. Избавиться от него поможет небольшая прогулка или час-два, проведенных в полной тишине. 


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