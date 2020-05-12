Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая: кого мудрость убережет от конфликта

Совет на 12 мая для всех знаков зодиака: избежать ссор и конфликтов помогут спокойствие и выдержка.





Овен

Сегодня на вас может свалиться куча работы, которую вы все время откладывали на потом. Придется пожертвовать свободным временем и со всем разобраться.





Телец

Вам лучше не проявлять инициативу и ни о чем не просить. Как только наступит время, вам предложат даже больше, чем вы ожидали.





Близнецы

Отличный день, чтобы спланировать свои инвестиции. Если правильно все распланируете, то получите в будущем хорошую прибыль.





Рак

Вас может одолеть меланхолия. Постарайтесь найти себе занятие по душе, чтобы до вечера не утонуть в унынии окончательно.

Лев

Не стоит навязывать кому-либо свое мнение. Сегодня это может обернуться серьезным конфликтом.





Дева

Вы получите неожиданное предложение от человека, от которого меньше всего ждете подобного шага. Не принимайте решения на эмоциях и хорошо все обдумайте.





Весы

Днем вам лучше всего посвятить себя работе. Ваша продуктивность будет на высоте. А вот вечер полностью посвятите своему хобби, чтобы восстановить внутренний баланс.





Скорпион

Сегодня вы поймаете себя на мысли, что желание, о котором вы давно забыли, на самом деле сбылось. Это поднимет вам настроение на весь день.





Стрелец

Будьте мягче и мудрее. Вокруг вас будет витать конфликтная атмосфера, но вам под силу остановить надвигающуюся бурю.





Козерог

Звезды складываются для вас таким образом, что любые дела в романтической сфере будут иметь успех. Воспользуйтесь этим.





Водолей

Вас могут довести до слез ваши родные. Но большая вероятность, что это будут слезы радости.





Рыбы

Вы проснетесь в тревожном настроении. Избавиться от него поможет небольшая прогулка или час-два, проведенных в полной тишине.





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