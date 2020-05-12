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Предупреждение синоптиков: где в Украине ждать плохую погоду

Синоптики сделали прогноз погоды на 12 мая, в котором без дождя - лишь два региона

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Предупреждение синоптиков: где в Украине ждать плохую погоду

Теплые дни, которые вернулись в Украину, увы, захватили с собой дождь и грозу. По информации Украинского гидрометцентра, сегодня по всей территории страны, за исключением лишь Луганска и Симферополя, ожидаются осадки.

Выше всего столбики термометров поднимутся в Херсоне, Харькове и Луганске, где воздух прогреется до +24-х градусов тепла. Отметка в +23 ожидается в Запорожье, Днепре и Донецке, на градус меньше будет в Полтаве, Одессе, Николаеве и Кропивницком.

В Киеве температура будет колебаться от +19-ти до +21-го градуса, как и в Чернигове, Черкассах, Житомире и Виннице. Прохладнее всего сегодня ожидается во Львове, где столбики термометров покажут +10…+12 тепла.

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Уже завтра в регионах ожидается небольшое похолодание, однако ни дождя, ни грозы не будет. Осадки на этой неделе в регионы будут возвращаться, но лишь местами. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.

Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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