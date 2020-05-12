Как сохранять хладнокровие в стрессовой ситуации: несколько полезных советов

Иногда день проходит абсолютно не так, как ты его себе запланировал. На работе аврал, руководство недовольно, проект оказался провальным и так далее. В такой ситуации очень тяжело держать себя в руках и, вернувшись домой, оставаться спокойным, не перенося весь негатив на своих близких. Чтобы справиться с этой задачей, мы подскажем тебе, как оставить весь негатив в офисе и вернуться домой в хорошем расположении духа. Не представляй, что было бы, если... Чем активнее перебираешь варианты дальнейшего развития событий, тем меньше у тебя остается времени для реальных действий. По-настоящему успешные люди не терзаются в сомнениях "а что если?". Они понимают, что ответ не подарит им спокойствия и не поможет решить проблему.

Не спеши подключать опцию "Помощь друга" Когда находишься на грани отчаяния, не торопись рассказывать о своей проблеме в социальных сетях. Сначала обдумай и проанализируй положение вещей самостоятельно. Даже если тебе не удастся быстро найти выход из положения, небольшая пауза позволит собраться с мыслями и немного успокоиться. Ибо друзья, дабы показать свое участие, тут же начнут сочувствовать. И нередко такая "помощь" только усугубляет положение, от чего ты явно расстроишься еще больше.

Как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации: не сгущай краски Какой бы сложной ни была ситуация, старайся не драматизировать события. Не преувеличивай негатив! Даже не допускай мыслей о том, что "со мной всегда такое происходит". Наоборот, сделай глубокий вдох/выдох и скажи: "Ничего страшного не случилось. Я с этим справлюсь!". Это поможет преодолеть паническое настроение и взглянуть на ситуацию свежим взглядом.

Подумай о хорошем

Безусловно, в стрессовой ситуации сложно переключить свое сознание на позитив. Но даже через "не могу" заставь себя вспомнить хотя бы одно положительное событие, произошедшее с тобой в течение дня. Приложив определенные усилия, убедишься, что даже не в "твой день" с тобой может случиться что-то хорошее.

Эти советы помогут тебе держать себя в руках и внесут больше спокойствия в твое общение с родными и друзьями, которым не прийдется иметь дело с твоим плохим настроением. Также издание "Комментарии" расскажет, как остаться сосредоточенным

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