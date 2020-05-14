Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 мая: кому честность принесет успех

Совет на 14 мая для всех знаков зодиака: честность не терпит грубости.





Овен

В вас проснется желание поучать и критиковать. Будьте с этим осторожны. Это может не понравиться кому-то из тех людей, чье положение выше вашего.





Телец

Вам предстоит провести день в движении. Не сбавляйте темпов и все успеете.





Близнецы

Вас могут попросить об одолжении. Не отказывайте в помощь, в будущем это пойдет на пользу и вам самим.





Рак

С самого утра вы будете витать где-то в облаках. Не беритесь за выполнение серьезных задач. Вряд ли у вас получится сконцентрироваться хоть на чем-то.





Лев

День будет полон приятных открытий. Ваши дела пойдут к лучшему: как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.





Дева

Самое время проявить свою мудрость. К вам будут прислушиваться, а кому-то ваши советы даже помогут изменить жизнь к лучшему.





Весы

Постарайтесь никому не желать сегодня ничего плохого. И даже не думайте о подобном. Ваши слова и мысли могут стать пророчащими.





Скорпион

Люди, привыкшие видеть вас неприступным и суровым, сегодня заметят совсем другую сторону вашей личности. Просто будьте искренними.





Стрелец

Чтобы не утонуть в море работы, сегодня ее лучше отложить. Отдохните немного, и уже завтра ваша продуктивность вырастет в два раза.





Козерог

Вы будете тонко замечать, как меняется настроение у окружающих вас людей. Это поможет обернуть любую ситуацию в свою пользу.





Водолей

Сегодня не самый удачный день, чтобы принимать гостей либо самому куда-то идти. Вам стоит побыть наедине.





Рыбы

Честность поможет вам выйти победителем из любой ситуации. Главное не быть слишком прямолинейным и немного сглаживать углы.





Также узнайте, какой будет погода в четверг, 14 мая.

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