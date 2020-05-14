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Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 мая: кому честность принесет успех

Гороскоп для всех знаков зодиака: Ракам не стоит браться за важные дела, а Водолеям лучше не идти в гости

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 мая: кому честность принесет успех

Совет на 14 мая для всех знаков зодиака: честность не терпит грубости. 


Овен

В вас проснется желание поучать и критиковать. Будьте с этим осторожны. Это может не понравиться кому-то из тех людей, чье положение выше вашего. 


Телец

Вам предстоит провести день в движении. Не сбавляйте темпов и все успеете. 


Близнецы

Вас могут попросить об одолжении. Не отказывайте в помощь, в будущем это пойдет на пользу и вам самим. 


Рак

С самого утра вы будете витать где-то в облаках. Не беритесь за выполнение серьезных задач. Вряд ли у вас получится сконцентрироваться хоть на чем-то. 


Лев 

День будет полон приятных открытий. Ваши дела пойдут к лучшему: как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. 


Дева

Самое время проявить свою мудрость. К вам будут прислушиваться, а кому-то ваши советы даже помогут изменить жизнь к лучшему. 


Весы

Постарайтесь никому не желать сегодня ничего плохого. И даже не думайте о подобном. Ваши слова и мысли могут стать пророчащими. 


Скорпион

Люди, привыкшие видеть вас неприступным и суровым, сегодня заметят совсем другую сторону вашей личности. Просто будьте искренними. 


Стрелец

Чтобы не утонуть в море работы, сегодня ее лучше отложить. Отдохните немного, и уже завтра ваша продуктивность вырастет в два раза. 


Козерог 

Вы будете тонко замечать, как меняется настроение у окружающих вас людей. Это поможет обернуть любую ситуацию в свою пользу. 


Водолей 

Сегодня не самый удачный день, чтобы принимать гостей либо самому куда-то идти. Вам стоит побыть наедине. 


Рыбы

Честность поможет вам выйти победителем из любой ситуации. Главное не быть слишком прямолинейным и немного сглаживать углы. 


Также узнайте, какой будет погода в четверг, 14 мая. 


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