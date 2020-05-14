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Прогноз погоды для Украины: когда ожидается потепление

Согласно прогнозу погоды Украинского гидрометцентра, улучшение погодных условий начнется с воскресенья

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды для Украины: когда ожидается потепление

После одного дня отдыха от гроз и дождей в Украину вновь возвращаются осадки. Как сообщили в гидрометцентре страны, дождь сегодня охватит практически все регионы (смотри карту). Однако ожидается небольшое потепление.

Так, согласно прогнозу погоды, если вчера максимальная температура достигла отметки в +18 градусов, сегодня столбики термометров покажут до +23-х. Максимум ожидается в Ужгороде, Черновцах, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Виннице и Николаеве. До +21-го прогнозируют в Харькове, Луганске, Донецке и Ивано-Франковске.

+13…+15 градусов сегодня будет в Киеве, Житомире и Сумах, а минимальные отметки (+12…+14 тепла) ожидаются во Львове, Луцке, Ровно и Чернигове. 

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В грядущие дни температура останется на том же уровне, а в некоторых регионах продолжится “сезон” дождей. Улучшение погодных условий начнется с воскресенья.

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.

Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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