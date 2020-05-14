6 жестов, которые присущи альфа-женщинам

Узнать альфа-женщину можно по ее стремлению всегда и во всем быть первой. Она не ждет ни чьей помощи и всего добивается сама, иногда совершая "неженские" поступки. Она никогда не повысит голос, ведь ее и так все слушают. А еще такую даму легко угадать по языку ее тела. О жестах, присущих каждой альфа-женщине рассказал портал Femmie.

Сдержанность жестов

Альфа-женщина не будет размахивать в разные стороны руками, привлекая к себе дополнительное внимание. Все взгляды и так обращены в ее сторону. Ее жесты будут сдержанными и несуетливыми. Они будут призваны лишь добавить дополнительный эмоциональный окрас тому, о чем она говорит. При этом даже в самом горячем споре ее жесты и поза будут расслабленными и спокойными. Альфа-женщина всегда старается, чтобы ее руки были на виду и не будет без надобности прятать их, скажем, в карманах. Кстати, рукопожатие такой дамы всегда будет коротким и сильным.

Королевская походка

Если, скажем, кокетка идет легко, покачивая туда-сюда своими бедрами, а домохозяйка бежит тяжелым шагом, то альфа-женщина не подойдет ни один из этих вариантов. Она будет ступать неторопливо и твердо, уверенно делая шаг за шагом. Такие дамы никогда не топчутся от нетерпения и держат спину ровно и прямо.

Приподнятый подбородок

Уверенной и спокойной женщине ни к чему опускать глаза и пытаться найти точку опоры под ногами. Она будет держать подбородок всегда несколько приподнятым. И это не потому, что она на вас смотрит свысока. Просто ей незачем прятать взгляд, она готова к любому повороту событий и без труда может выдержать хоть сотню пристальных взглядов со стороны. Такой жест демонстрирует ее чувство достоинства и твердую волю.

Отведенные плечи

Это также тот жест, который легко кажет вам в толпе на альфа-женщину. Она отводит плечи назад, как бы демонстрируя - она сильная, независимая и остается верна себе в любой ситуации. Ко всему это придает изящности ее осанке. Вряд ли вам удастся когда-либо увидеть альфа-женщину, которая сутулится и пытается стать незаметной.

Дистанция

Альфа-женщина не будет подпускать посторонних людей к себе близко, но и сама не нарушит чужие личные границы. Ее воспитание приказывает ей соблюдать оптимальную дистанцию со своим собеседником.

Руки "домиком"

Привычка складывать кисти рук "домиком" - еще один характерный жест для альфа-женщины. Кстати, такой жест, очень часто использует немецкий канцлер Ангела Меркель. Складывая руки таким образом, женщина демонстрирует всем, что именно она здесь хозяйка положения и указывает собеседнику на некое превосходство перед ним. К слову, подобный жест присущ заносчивым людям, среди которых, следует отдать должное, альфа-женщины тоже нередко оказываются.

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