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Методы, которые помогут снять стресс в самоизоляции

Условия самоизоляции могут вызвать стрессовое состояние

сегодня, 14:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Методы, которые помогут снять стресс в самоизоляции

Многие люди быстро поддаются стрессу и нервному напряжению, особенно на фоне ситуации с коронавирусом и карантинными ограничениями. Все начинается с тревоги, паники и заканчивается полным эмоциональным истощением. Как помочь себе и близким людям избавиться от стресса, находясь дома?

Смехотерапия

Смех - лучший помощник в борьбе с плохим настроением. Если хотите расслабиться и отвлечься от плохих новостей, устройте дома "комедийный" вечер или посмотрите забавные видеоролики. Даже одна минута задорного смеха может заменить сеанс релаксации. 

Арт-терапия

Снять стресс помогает творчество. Вы можете рисовать, играть на музыкальных инструментах, заняться хенд-мейдом и другими вещами, которые приносят только положительны эмоции.  Арт-терапия снижает уровень стресса за счет концентрации внимания на ярких красках, мелких деталях, необычных формах, монотонной деятельности.

Физкультура

Спорт - идеальный вариант, чтобы отвлечься и провести время с пользой. Причем не обязательно только качать пресс, делать планку и приседать, ведь снять стресс можно и с помощью танцев. Такие занятия дарят заряд бодрости и избавляют от тоски.

Релакс

Медитация, йога, ароматерапия, спокойная музыка - это все тоже поможет успокоить стрессовое состояние. Возможно, будет сложно сразу отвлечься от забот и начать медитировать, но после активных упражнений, это может оказаться вполне возможным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранить равновесие под давлением стресса.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/18433-metody-pomogayuschie-snyat-stress-v-samoizolyacii.html
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