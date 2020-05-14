Пять вопросов, которые мужчина боится задать сам себе

Мужчины склонны не оглядываться по сторонам на своем жизненном пути. Многие из них опасаются, что самоанализ может отвлечь от достижения главной цели, а может даже приведет к неудаче или полному отказу от мечты. Но время от времени нужно уметь задавать неудобные вопросы. Даже самому себе. Это бывает крайне сложно, но, как правило, тот, кто осмелился на это, вознаграждается за свою решительность. Сегодня мы поговорим с тобой о вопросах, которые мужчина боится себе задать.

Почему я не довожу дела до конца?

Сам факт, что мужчина регулярно откладывает дела, — признак сильной неуверенности. Он считает, что у него это либо не получится, либо получится плохо. Признать это очень сложно. Хотя есть еще третий вариант — ему это дело не нравится. Но тогда зачем было начинать?

Я потакаю своим слабостям?

Никто не задумывается о том, как возникают привычки. Неважно, вредные или полезные. Со временем кажется, что они стали обязательной частью жизни: выкурить сигаретку или заесть печаль тортиком. К сожалению, большинство слабостей — попытка заглушить неуверенность и неврозы. Для решения проблем на такие слабости стоит обратить внимание в первую очередь.

Зачем я держусь за то, что пора оставить позади?

Есть люди, которые не могут и дня прожить без того, чтобы не припомнить ошибки и давние обиды кому-нибудь. Это простой способ снять с себя ответственность. "Не я такой, жизнь такая". Знакомо? Держаться за то, что было, — значит упускать возможности сейчас.

Я себе нравлюсь?

Один раз ответить на этот вопрос просто, но эффект дает только регулярность. Легко нравиться себе в костюме и при галстуке. Труднее делать это, глядя на свои недостатки. Дело в том, что недостатки — это тоже ты. Все твои привычки, принципы, идеи. Так зачем это отрицать?

Что я сделал сегодня для упрощения своей жизни?

Мы боимся этого вопроса, потому что зачастую ответ — "ничего". Рутина, в которой повторяется скучный сценарий, мешает получать удовольствие от жизни. А ведь счастье заключается в деталях, которые высоко ценятся. Нужно просто добавить их в расписание.

Ты сможешь многого достигнуть если осмелишься задать себе эти вопросы и ответить на них. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранить хладнокровие в стрессовой ситуации.

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