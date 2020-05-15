Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 мая: кому следует самому строить свое счастье

Совет на 15 мая для всех знаков зодиака: счастье любит инициативных.





Овен

В личной жизни для вас наступает период затишья. Но продлится он недолго и вскоре вас ожидает настоящий эмоциональный взрыв.





Телец

Вам понадобится совсем мало, чтобы почувствовать себя счастливым. Сегодня все вокруг будет этому способствовать.





Близнецы

Возможно, вам придется покопаться в своем прошлом, чтобы найти человека, помощь которого вам сейчас необходима. Главное - не уйти в воспоминания слишком глубоко.





Рак

Если вокруг вас будут возникать конфликт за конфликтом, стоит поискать причину в себе. Только вы можете разорвать этот порочный круг.





Лев

Кто-то давно положил на вас глаз. Возможно, именно сегодня вас суждено узнать, кто это.





Дева

Сегодня ваш дар убеждения спасет вас во многих неловких ситуациях. Главное - не привирайте ничего, обман вскоре может быть раскрыт.





Весы

Вам следует всерьез задуматься о своей будущей карьере. Сейчас наступает благоприятный период для профессионального роста.





Скорпион

Вам не стоит ждать, пока кто-то осчастливит вас. Возьмите все в свои руки и порадуйте себя чем-то приятным сами.





Стрелец

Огромное удовольствие вам принесет общение с природой. Если у вас есть дача или частный участок, смело отправляйтесь туда.





Козерог

Вам сегодня никуда не деться от самокритики. Но глубокий анализ собственных поступков, в конечном итоге, пойдет вам на пользу.





Водолей

С самого утра вам будет сложно сконцентрировать на чем-либо. Но собраться придется. Постарайтесь ничего не упустить из виду, детали важны как никогда.





Рыбы

Сегодня вам придется отстаивать свою точку зрения. И если будете делать это максимально спокойно, многие встанут на вашу сторону.





Также узнайте, какой будет погода в пятницу, 15 мая.

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