Прогноз погоды для Украины: в каких областях дожди наконец возьмут паузу

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Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона, который продолжает неделю дождей в нашей стране. Так, осадки 15 мая ожидаются во всех западных областях, на юге, а также частично в центре и на востоке Украины (смотри карту). Об этом информирует гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, температура будет колебаться от 12 до 25 градусов тепла. Прохладнее всего ожидается во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе, где столбики термометров покажут +12…+14 градусов. В Киеве и Кропивницком сегодня до +16-ти, в Харькове и Днепре - на два градуса выше. В Одессе, Херсоне и Николаеве будет очень тепло: +23. А в Симферополе и вовсе ожидается солнце и +25 градусов.
В субботу столбики термометров останутся на том же уровне, а дожди пройдут лишь в восточных областях. Однако уже в воскресенье осадки накроют всю Украину и будут продолжаться до понедельника.
Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.
Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.
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