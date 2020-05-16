Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 мая: кого одолеет лень

Совет на 16 мая для всех знаков зодиака: иногда лень - это способ передохнуть и восстановить силы.





Овен

Вас с самого утра может одолеть лень. Что бы вы ни пытались с этим делать, взять себя в руки к концу дня так и не получится.





Телец

Четко следуйте плану и все у вас получится. Импровизировать сейчас не стоит.





Близнецы

Вы почувствуете некую внутреннюю легкость. Все, что будет происходить вокруг вас, будет только способствовать этому.





Рак

Ваше недоверие может оттолкнуть от вас близкого человека. Попробуйте открыться ему чуть больше. Рискните. Вам понравится это чувство.





Лев

Вам захочется веселья и шумных посиделок. Но внутреннюю энергию сегодня лучше поберечь. Лучше проведите этот день с семьей.





Дева

Грусть, которая может одолеть вас сегодня, абсолютно беспричинна и беспочвенна. Все гораздо лучше, чем вам кажется.





Весы

Не все сегодня будет получатся с первого раза. Что-то придется немного отложить в сторону и взяться за него попозже с новыми силами.





Скорпион

Побалуйте себя чем-то очень приятным. Вам сейчас крайне важно проявить любовь к себе. Только так вы сможете почувствовать любовь окружающих.





Стрелец

Если придется решать внезапно возникшую проблему, проявите креативность. Вы не только справитесь с поставленной задачей, но и получите удовольствие от процесса.





Козерог

Сегодня самое подходящее время, чтобы получать новый опыт и новые знания. Найдите сферу, в которой бы вам хотелось развиваться, и действуйте.





Водолей

Будьте решительными. Ваше счастье сейчас зависит только от вас.





Рыбы

Сядьте и хорошенько подумайте, а не мало ли вы себе позволяете. Чтобы достичь успеха, вам необходимо себя побаловать.





Также узнайте, какой будет погода этим летом. Ранее долгосрочный прогноз сделала Всемирная метеорологическая организация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!