Аномальный прогноз: синоптики рассказали, каким будет лето 2020

Этим летом мир ждет аномальная жара и множество природных катаклизмов. Об этом сообщили представители Всемирной метеорологической организации, которые сделали долгосрочный прогноз погоды.

Устойчивой погоды этим летом ждать не стоит, говорят синоптики. Периоды аномальной жары будет сменять такое же нетипичное и частое похолодание. И все же в северном полушарии, в среднем, будет теплее, чем обычно, так как показатели температуры на поверхности мирового океана выросли. Не исключено, что в некоторых регионах в этому году будут фиксировать температурные рекорды.

Но и это не самое неприятное, что ждет жителей планеты этим летом. Изменения климата могут обернуться частыми природными катаклизмами, говорит руководитель Всемирной метеорологической организации Петтери Талаас. В частности, стоит готовиться к множеству тропических циклонов. Если в восточных и центральных территориях Тихоокеанского региона количество дождей будет близко к норме, то на север от экватора их может быть гораздо больше. А вот юго-западные и северо-восточные регионы могут пострадать от засухи, как и Южная Америка и Карибский регион.

Жарким лето будет в Украине, хотя и начнется оно с опозданием. Об этом ранее рассказал представитель Укргидрометцентра Владислав Тимофеев.

Ранее "Комментарии" рассказывали, когда ждать потепления в Украине.

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