Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая: кому стоит включить креатив

Совет на 17 мая для всех знаков зодиака: вместо риска, лучше выбрать креативность и холодный расчет.





Овен

Не доверяйте сегодня красивым словам. За ними может прятаться пустота и безразличие.





Телец

Не стоит сомневаться в своих силах. Удача будет на вашей стороне лишь тогда, когда вы поверите в себя на 100 процентов.





Близнецы

За что бы вы сегодня не брались, постарайтесь отнестись к этому с любовью. Старательность и увлеченность делом дадут свой результат.





Рак

Любая задача, к которой вы подойдете творчески, будет успешно выполнена. Так что включайте креативность на максимум.





Лев

Вам лучше провести этот день, не делая абсолютно ничего. Если хорошо отдохнете сегодня, будете максимально продуктивны на протяжении всей рабочей недели.





Дева

Не бойтесь включить свою харизму. Она притянет человека, который вскоре займет важное место в вашей жизни.





Весы

Откладывать мечту на потом - не самое лучшее решение. Сейчас у вас есть все для воплощения ее в жизнь.





Скорпион

В отношениях со второй половинкой может появиться некий холодок. Если не найдете причину, он может перерасти в настоящий ураган.





Стрелец

Наибольшее удовольствие вам сегодня принесет общение с близкими людьми. Смело зовите их в гости и наслаждайтесь приятной компанией.





Козерог

В первой половине дня вас могут преследовать мелкие неприятности. Особого урона вам они не нанесут, но подпортить настроение могут.





Водолей

Хорошенько подготовьтесь к завтрашнему рабочему дню. Он может стать решающим в вашей карьере.





Рыбы

Ваша интуиция обострится как никогда. Так что, если подсознание дает сигнал, обязательно обратите на него внимание.





Также узнайте, какой будет погода в воскресенье, 17 мая.

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