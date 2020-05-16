Дожди и ночные заморозки: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В Украине в ряде регионов ожидаются в ближайшие дни дожди, а в 20-х числах мая местами вероятны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Завтра, 17 мая, в Украину опять придет очередной атмосферный фронт. По прогнозу синоптика, сначала будет дождливо на западе, севере, в Одесском регионе и центральных областях, кроме Днепропетровской. В течение дня дожди переместятся через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковского и Днепропетровского региона. В ночь на вторник – накроют восток Украины. Кроме того, вечером осадки следует ожидать жителям юга, однако Крым и южные районы континентального юга избегут влажной воздушной массы.

Отмечается, что ветер завтра будет западного направления, умеренный. Тогда как 18 мая изменится на северо-западный и усилится.

Синоптик отметила, что не следует рассчитывать на теплую погоду. В воскресенье в течение дня ожидается 14-18 градусов тепла, на юге – 18-22 градусов тепла. Самые низкие показатели температуры воздух завтра будут в Винницкой и северных районах Одесской области – 10-14 градусов тепла.

Добавим, что по предварительным прогнозам, 22-23 мая на западе, севере и в центральных областях Украины есть вероятность заморозков ночью.

Ранее "Комментарии" сообщали, где сегодня пройдут дожди в Украине.

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