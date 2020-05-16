Прогноз погоды на 16 мая: где сегодня пройдут дожди

Сегодня, 16 мая, в Украине без существенных осадков, лишь в восточных областях пройдут небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха днем прогреется до 13-18 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 4-9 градусов тепла. В южной части страны ожидается до 23 градусов тепла.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Херсонской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +19…+21 градуса. Холоднее всего сегодня будет в Луганской области, там столбики термометров 16 мая поднимутся до +13…+15 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/сек.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды. Так, ближайшие магнитные бури ожидаются 18, 19 и 21 мая. Исследователи говорят, что колебания в атмосфере будут легкими, однако пожилые люди и метеочувствительные все же могут ощутить их на себе. В июне вспышек будет две: 8 и 9 числа. Причем вторая будет довольно сильной, и ее ощутят не только метеозависимые люди.

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