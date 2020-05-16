Прогноз погоды на 16 мая: где сегодня пройдут дожди

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Сегодня, 16 мая, в Украине без существенных осадков, лишь
в восточных областях пройдут небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные
Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем прогреется до 13-18
градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 4-9 градусов тепла. В южной части
страны ожидается до 23 градусов тепла.
Самая теплая погода сегодня ожидается в Херсонской
области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +19…+21 градуса.
Холоднее всего сегодня будет в Луганской области, там столбики термометров 16
мая поднимутся до +13…+15 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/сек.
Ранее "Комментарии" писали, что ученые
предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По
информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце
человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут
дважды. Так, ближайшие магнитные бури ожидаются 18, 19 и 21 мая. Исследователи
говорят, что колебания в атмосфере будут легкими, однако пожилые люди и
метеочувствительные все же могут ощутить их на себе. В июне вспышек будет две:
8 и 9 числа. Причем вторая будет довольно сильной, и ее ощутят не только
метеозависимые люди.
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