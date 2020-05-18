Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 мая: кому не стоит радоваться собственным успехам

Совет на 18 мая для всех знаков зодиака: успех будет верен тому, кто сможет о нем промолчать.





Овен

Сегодня вам придется выбирать между тем, что для вас одинаково важно. Возможно, есть смысл посоветоваться с человеком, которому вы больше всего доверяете.





Телец

Все вами задуманное к концу дня непременно сбудется. Хотя вам и придется немного поволноваться.





Близнецы

За вашей спиной могут плести интриги против вас. Но не стоит сильно переживать из-за этого. Чужие сплетни вам не навредят.





Рак

Чтобы достичь желаемого результата, вам сегодня нужно просто оставаться собой. Любая фальшь будет тут же замечена и это не пойдет вам в плюс.





Лев

Для вас этот день может пройти в атмосфере неопределенности и неустойчивости. Твердо поставьте перед собой цель и ориентируйтесь на ее достижение. Это поможет удержаться на плаву.





Дева

Ваш внутренний мир наконец-то будет сбалансирован, а резервы внутренней энергии заполнены. Это поможет справиться с любой задачей без особых усилий.





Весы

Чтобы достичь желаемого, вам, возможно, придется пойти по головам. Вы, безусловно, можете выбрать иной путь, но он будет намного длиннее.





Скорпион

Не принимайте никаких решений, прежде не обдумав их. Рисковать тоже пока не стоит. Вам сейчас стоит обдумывать каждый шаг.





Стрелец

Одиноким Стрельцам стоит повнимательнее присмотреться к своему окружению. Возможно, кто-то уже давно желает познакомиться с вами поближе.





Козерог

Не стоит слишком радоваться своим успехам. Это лишь промежуточный этап. Если остановитесь на достигнутом, не получите самое важное.

Водолей

Вы можете с самого утра почувствовать некую слабость, которая будет мешать вам сконцентрироваться на протяжении всего дня.





Рыбы

Ничего не бойтесь и смело шагайте вперед. Страх может отпугнуть от вас удачу.





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