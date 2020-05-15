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Ученые рассказали, кому чаще всего снятся кошмары

Ночные кошмары гораздо чаще беспокоят женщин, чем мужчин

сегодня, 08:53
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ученые рассказали, кому чаще всего снятся кошмары

Ночные кошмары чаще всего снятся людям, страдающим невротизмом. Об этом заявили немецкие исследователи, работающие в Центральном институте психического здоровья. Чтобы прийти к подобному выводу они изучили сновидения 2,5 тысяч добровольцев.

Немецкие психологи отобрали группу добровольцев таким образом, чтобы в нее в равном количестве входили женщины и мужчины. Также они позаботились о том, чтобы фокус-группа состояла из представителей разных возрастов. Самому младшему участнику исследования было 17. Самому пожилому - 93. Все они должны были вести отчет о своих сновидениях и заполнять специальную анкету после пробуждения каждый раз, когда увидели во сне нечто жуткое и страшное. 

Выяснилось, что мужчины видят кошмарные сны гораздо реже, чем женщины. Если брать во внимание возрастной критерий, то более молодых людей кошмарные сновидения мучают на так часто, как пожилых. 

Но есть и самая главная причина ночных кошмаров, которая мало зависит от возраста и пола. Это невротизм. Ученые называют так состояние человека, когда он эмоционально нестабилен. Таких пациентов часто одолевает тревога, иногда беспричинная. Также они страдают от заниженной самооценки и расстройств вегетативной системы. 

Таким образом ночные кошмары могут помочь специалистам в области психического здоровья более эффективно помогать свои пациентам и выявлять невротизм на ранних стадиях, ведь впоследствии он может обернуться серьезным психическим заболеванием. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, какая еда может спровоцировать ночные кошмары. 


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Источник: https://lenta.ua/mediki-opredelili-tip-lyudey-kotorye-sklonny-videt-koshmary-vo-sne-50131/
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