Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая: кому лучше работать в команде

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Совет на 20 мая для всех знаков зодиака: истину легче рассмотреть, если работать в команде.
Овен
Важные переговоры лучше отложить на потом. Сегодня воспользоваться даром убеждения не получится, и вас попросту не услышат.
Телец
Спланируйте ближайшие несколько дней. Это будет насыщенный период и что-то важное в суматохе вы можете упустить.
Близнецы
Добиться большего вы сможете, если будете все делать постепенно. Спешка может вернуть вас к точке отсчета и придется все делать сначала.
Рак
Вы будете приковывать к себе взгляды окружающих. С одной стороны, это пойдет вам на пользу. С другой, люди смогут разглядеть и ваши недостатки тоже.
Лев
От каких-то планов сегодня, вероятно, придется отказаться. Неожиданно перед вами предстанет задача, которая будет требовать скорейшего решения.
Дева
Все, что вам необходимо сегодня - это самоконтроль. Он поможет избежать многих конфликтных ситуаций.
Весы
Сегодня вам предстоит роль мудрого судьи. Вас попросят разрешить спор и вы отлично справитесь с поставленной задачей.
Скорпион
Вас ждут хорошие новости относительно вашей карьеры. Вы получите то, на что давно заслужили.
Стрелец
Сегодня вы - командный игрок. Доверьтесь своим партнерам, вместе вы сможете достичь большего.
Козерог
Вас будет переполнять энергия, которая так и будет рваться наружу. Постарайтесь направить ее в правильное русло.
Водолей
Выйти из затруднительного положения поможет чувство юмора. Никакая проблема не устоит перед вашей улыбкой.
Рыбы
Вас могут незаслуженно критиковать. Но не позволяйте никому пошатнуть вашу уверенность в себе.
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