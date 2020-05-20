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Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая: кому лучше работать в команде

Гороскоп для всех знаков зодиака: Близнецам следует все делать постепенно, а Девам придется взять себя в руки

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая: кому лучше работать в команде

Совет на 20 мая для всех знаков зодиака: истину легче рассмотреть, если работать в команде.


Овен 

Важные переговоры лучше отложить на потом. Сегодня воспользоваться даром убеждения не получится, и вас попросту не услышат. 


Телец

Спланируйте ближайшие несколько дней. Это будет насыщенный период и что-то важное в суматохе вы можете упустить.


Близнецы

Добиться большего вы сможете, если будете все делать постепенно. Спешка может вернуть вас к точке отсчета и придется все делать сначала.


Рак

Вы будете приковывать к себе взгляды окружающих. С одной стороны, это пойдет вам на пользу. С другой, люди смогут разглядеть и ваши недостатки тоже. 


Лев

От каких-то планов сегодня, вероятно, придется отказаться. Неожиданно перед вами предстанет задача, которая будет требовать скорейшего решения.


Дева

Все, что вам необходимо сегодня - это самоконтроль. Он поможет избежать многих конфликтных ситуаций. 


Весы

Сегодня вам предстоит роль мудрого судьи. Вас попросят разрешить спор и вы отлично справитесь с поставленной задачей.


Скорпион

Вас ждут хорошие новости относительно вашей карьеры. Вы получите то, на что давно заслужили. 


Стрелец

Сегодня вы - командный игрок. Доверьтесь своим партнерам, вместе вы сможете достичь большего. 


Козерог
Вас будет переполнять энергия, которая так и будет рваться наружу. Постарайтесь направить ее в правильное русло. 


Водолей

Выйти из затруднительного положения поможет чувство юмора. Никакая проблема не устоит перед вашей улыбкой.


Рыбы

Вас могут незаслуженно критиковать. Но не позволяйте никому пошатнуть вашу уверенность в себе.


Узнайте также, какой будет погода в среду, 20 мая.


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