Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.05.2020

BTC/USD

9734.40

ETH/USD

213.84

LTC/USD

45.67

НБУ 20.05.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Ухудшение погоды в Украине: когда придет похолодание и сколько продлятся дожди
НОВОСТИ Все новости

Ухудшение погоды в Украине: когда придет похолодание и сколько продлятся дожди

По информации Украинского гидрометцентра, сегодня часть страны накроют ливни, которые будут продолжаться всю неделю

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Ухудшение погоды в Украине: когда придет похолодание и сколько продлятся дожди

Сегодня в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода, однако местами все же возможны дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу погоды на 20 мая, небольшой дождь будет в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке и Запорожье. Ливни обещают в Одессе, Николаеве и Херсоне. Прохладнее всего в среду будет в Киеве, где столбики термометров покажут +14…+16 градусов. До +17-ти воздух прогреется во Львове, Луцке, Тернополе и Чернигове. От 20-ти до 22-х градусов тепла днем температура будет колебаться в Ужгороде, Херсоне и Симферополе. А максимум этого дня - 23 градуса тепла - передают в Запорожье.

picture

В пятницу в Украину придет похолодание: столбики термометров опустятся до +10…+11 градусов. Кроме того, всю неделю в регионах будет облачно и дождливо.

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.

Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...