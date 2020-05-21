Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 мая: кому стоит похвалить самого себя

Совет на 21 мая для всех знаков зодиака: себя нужно хвалить, но не перехваливать.





Овен

Вам легко будет добиться успеха в любой сфере. Работа будет буквально гореть у вас в руках.





Телец

Ваше терпение - это ваш главный козырь. Пока ваши конкуренты совершают ошибки и набивают шишки, вы спокойно ждете своего триумфа, который уже не за горами.





Близнецы

Вам захочется попробовать что-то новое. Если это потребует от вас определенных инвестиций, не пожалейте денег. Оно того стоит.





Рак

Сегодня лучше не начинать глобальных проектов. Лучше разобраться со старыми делами. Все новое может закончится неудачей.





Лев

Вы сегодня окажетесь на грани между любовью и ненавистью к близкому вам человеку. Как будут дальше складываться ваши отношения, зависит только от вас.





Дева

Ваши эмоции будут накалены до предела. Сегодня вас может вывести из себя любая мелочь, но и подарить ощущение полного счастья также способна даже незначительная деталь.





Весы

Вам полезно провести день в раздумьях. Сейчас для вас благоприятный период, чтобы найти ответы на волнующие вас вопросы.





Скорпион

Принимая важное решение, полагайтесь только на себя. Советы со стороны могут сбить вас с верного пути.





Стрелец

Рассмотрите в себе свои лучшие качества и похвалите себя за них. Излишняя самокритика сейчас может навредить.





Козерог

Вас ожидает новый виток в карьере. Не исключено, что именно сегодня нужно будет сделать первый шаг.





Водолей

Не стоит притворяться и одевать на себя чужие маски. Вы сможете понравиться только в том случае, если будете оставаться собой.





Рыбы

Лучше обдумывать каждое слово, прежде чем что-то произносить. Сегодня высока вероятность наломать дров.





Также узнайте, какой будет погода в четверг, 21 мая.

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