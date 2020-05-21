Ухудшение погоды в Украине: когда ждать похолодание и сколько продлятся ливни

Сегодня украинцев ожидает преимущественно солнечный день. Об этом информирует Украинский гидрометцентр, синоптики которого прогнозируют дожди на юге и частично востоке страны (смотри иллюстрацию).

Так, ливни 21 мая охватят Донецк, Запорожье, а также Одессу, Херсон, Николаев и Симферополь, где будут максимальные отметки этого дня - 19 градусов тепла. Увы, сегодня по всей Украине ожидается похолодание. Всего +14…+16 градусов будет в Харькове, Сумах, Луганске, Львове, Ровно, Черновцах и Хмельницком. На градус выше столбики термометров поднимутся в Киеве, Чернигове, Полтаве, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Запорожье, Донецке, Одессе и Николаеве. Тем временем в Ужгороде, Черкассах, Кропивницком, Днепре и Херсоне сегодня ожидается до +18-ти.

Завтра в Украине продолжит холодать. К примеру, в Киеве на термометрах будет +10 тепла. К тому же, практически по всей стране будут дожди, которые продлятся, как минимум, до конца недели.

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды. Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.

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