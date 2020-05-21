Пять вещей, которые тешат самолюбие мужчины

Каждый мужчина хочет выглядеть стильно и мужественно, как герой крутого вестерна, который своей харизматичностью сражает всех наповал и, в первую очередь, конечно, женщин. Есть несколько вещей, которые тешат мужское самолюбие и делают из них настоящих смельчаков.

Большой автомобиль

Автомобиль является объектом желания сильной половины человечества и воплощает собой крутость и успешность. Брутальные мужчины предпочитают большие джипы или же спортивные тачки.

Экстремальные увлечения

В экстремальных ситуациях у каждого человека вырабатывается гормон адреналин, который оказывает огромное влияние на весь организм и является источником удовольствия и удовлетворения, позволяя прийти к этому через ощущения страха и опасности. Как раз то, что нужно для настоящих мужчин.

Соревнования с другими мужчинами

Неважно в чем — в толщине кошелька, размере машины, красоте своей женщины или занимаемой должности. Мужчины просто обожают ставить рекорды, пусть совсем глупые и никому не нужные, и чувствовать собственную важность и значимость.

Агрессивные виды спорта

Бокс или борьба — неважно, заниматься ими или просто смотреть, сильная половина тоже приравнивает к неизменным атрибутам настоящего мужика. Кто, как не они, самовыражаются сполна и выплескивают внутреннюю агрессию, бутузя друг друга или лицезря на то, как делают это другие.

Мясные блюда

Мужчина любит мясо. Или должен любить. И точка. Считается, что именно хорошо прожаренный стейк — главное украшение стола для представителей сильного пола. После пива, разумеется.

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