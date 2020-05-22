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Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 мая: кто окажется на грани конфликта

Гороскоп для всех знаков зодиака: Весам могут сделать выгодное предложение, а Стрельцам необходимо во всем отстаивать свою позицию

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 мая: кто окажется на грани конфликта

Совет на 22 мая для всех знаков зодиака: конфликта поможет избежать самоанализ. 


Овен

Вы можете постоянно отвлекаться на разные пустяки. Из-за этого в какой-то момент можете упустить выгоду. 


Телец

Сегодня можно заняться решением финансовых задач. Деньги вас любят и вы найдете им наилучшее применение. 


Близнецы

Удержаться на плаву вам поможет спокойствие. Вы настолько уравновешенны, что этому можно только позавидовать. 


Рак

Конфликт может вспыхнуть от самой незначительной искры. Так что внимательно обдумывайте то, что говорите. 


Лев

Наберитесь терпения и закончите те дела, которые откладывали на потом. Даже если они вам неприятны. Никто другой за вас их точно не сделает. 


Дева

Не стоит недооценивать ваших конкурентов. Это будет сложная борьба, но победа останется за вами. 


Весы

Вам могут сделать очень выгодное предложение. Но прежде чем соглашаться, все же взвесьте все за и против. 


Скорпион

Ваше настроение и внутреннее состояние будут полностью зависеть от погоды. Но, вдруг чего, исправить все могут чашечка чая и приятная беседа с другом.


Стрелец

Не меняйте курс и твердо отстаивайте позицию. Уверенность и стойкость сегодня гарантируют вам успех.


Козерог

Вас могут преследовать мелкие неприятности. Особого вреда вам они не принесут, а вот испортить настроение могут. 


Водолей

Сегодня отлично будет получатся то, что вы будете делать своими руками. Это может быть рукоделие, мелкий ремонт или новый кулинарный эксперимент на кухне. 


Рыбы

Отличный период, чтобы окружить себя комфортом и уютом. Начните небольшой ремонт или просто сделайте перестановку.


Также узнайте, какой будет погода в пятницу, 22 мая.


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