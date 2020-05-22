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Ухудшение погоды в Украине: на смену солнцу идут холод и грозы

Сегодня заметно похолодает, а в выходные погода продолжит ухудшаться: в воскресенье дожди и грозы охватят всю страну без исключения

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Ухудшение погоды в Украине: на смену солнцу идут холод и грозы

Сегодня в Украине похолодает. По информации синоптиков Украинского гидрометцентра, в центре, а также на севере и востоке страны ожидается дождь, а температура будет колебаться от +10-ти до +14-ти градусов (смотри карту).

Так, минимальные отметки покажут термометры в Киеве, Сумах, Житомире, Ровно и Хмельницком, где температура составит всего +10…+12 тепла. На градус теплее будет в Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице, Луцке и Тернополе. Солнце и до +15-ти прогнозируют сегодня на Донбассе. Тем временем на юге - преимущественно, солнце и +15…+17 градусов. Максимальные отметки 22 мая будут в Одессе, где воздух прогреется до +18-ти. 

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Завтра температура воздуха останется аналогичной, а дожди накроют все города, кроме западных. В выходные погода ухудшится: в субботу дождь и гроза ожидаются в западной Украине, а в воскресенье охватят всю страну без исключения.

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Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды. Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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