Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 мая: у кого начинается денежный период

Совет на 23 мая для всех знаков зодиака: денежные потоки не обойдут тех, кто умеет правильно распоряжаться финансами.





Овен

Нужно сразу же принять ту мысль, что проконтролировать все до последней мелочи у вас вряд ли получится. Это убережет вас от ненужных стрессов.





Телец

В вашей жизни начинается денежный период. Вас ждет прибавка к зарплате и возможен неплохой дополнительный доход.





Близнецы

Не торопите события. Все случится именно тогда, когда ситуация сложится для вас наилучшим образом.





Рак

Вы, кажется, совсем запутались в своих чувствах и желаниях. Постарайтесь понять, почему так произошло.





Лев

Не стоит уклоняться от выполнения своих прямых обязанностей. Сегодня у вас появится искушение выполнить более легкую работу, а все остальное свалить на коллег. Но это вам может дорого обойтись.





Дева

Лучше всего с самого утра спланировать день до мельчайших деталей, а затем выполнять один пункт за другим.





Весы

Если что-то пойдет не так, значит это к лучшему. Сегодня на правильный путь вас могут вывести высшие силы.





Скорпион

Вам предстоит много разговоров. Некоторые из них будут приятными, а некоторые могут вас огорчить.





Стрелец

Ваш мудрый совет может здорово помочь вашему коллеге избежать неприятностей. Поэтому не отказывайте в помощи и найдите свободную минуту для каждого, кто будет в этом нуждаться.





Козерог

В личной жизни может немного штормить. Сегодня вы столкнетесь с полным непониманием. Но найти выход можно только, если пойти на компромисс обоюдно.





Водолей

Вам лучше уделить время делам, которые приносят вам удовольствие. Это восстановит ваше внутреннее равновесие.





Рыбы

Хороший день, чтобы приобрести то, что давно планировали. Любые покупки станут выгодным капиталовложением.





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