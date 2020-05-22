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Ученые предупреждают об аномальной погоде этим летом, - ВМО

Всемирная метеорологическая организация при ООН выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии

сегодня, 10:00 940
Автор:

• Елена Волкова

Ученые предупреждают об аномальной погоде этим летом, - ВМО

Ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии.

Так, по информации ученых, возможно сильное повышение температуры поверхности океана в тропических широтах и ​​большинстве стран Северного полушария. Кроме того, ожидается засуха в Южной Америке, в Карибском бассейне и на полуострове Индостан. 

Исследование показало, что в июне и июле температура приземного слоя атмосферы Земли будет значительно превышать норму. Не исключают и образование мощных тропических циклонов. Но если в Южной Америке будет не хватать дождей, то осадки выше нормы вероятны в центральном районе тропической части Тихого океана, в восточной части Индийского океана, а также в западной части, над Австралией и западной частью индонезийского архипелага. Есть основания полагать, что именно таким будет это лето: прогноз ВМО основан на данных, полученных от 13 глобальных центров долгосрочного прогнозирования. На этой информации основаны все мировые прогнозы погоды на грядущие три месяца.

Ранее мы сообщали, что завтра в Украине температура воздуха останется аналогичной, а дожди накроют все города, кроме западных. В выходные погода ухудшится: в субботу дождь и гроза ожидаются в западной Украине, а в воскресенье охватят всю страну без исключения.


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Источник: comments.ua
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