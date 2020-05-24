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Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 мая: кому стоит посвятить день покупкам

Гороскоп для всех знаков зодиака: Тельцам стоит быть максимально искренними, а Львам нужно научиться держать язык за зубами

сегодня, 07:20
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 мая: кому стоит посвятить день покупкам

Совет на 24 мая для всех знаков зодиака: от импульсивных покупок лучше отказаться.


Овен 

Все вопросы на работе получится решить еще в первой половине дня. После обеда вы сможете спокойно выдохнуть и посвятить время себе. 


Телец

Будьте искренними. Как только вы честно обо всем расскажете, вам сразу же станет намного легче. 


Близнецы

На работе можете не сдерживать эмоции. А вот дома сегодня лучше проявить терпение и мудрость. 


Рак

Сегодня однозначно ваш день. Вы сегодня будете на высоте и с любой задачей справитесь виртуозно. 


Лев

В любой непонятной ситуации просто молчите. Сегодня ваша прямолинейность может вам навредить.


Дева

Вам могут преподнести подарок, о котором вы давно мечтали. Обязательно загадайте что-то еще. Вскоре и этому суждено будет сбыться. 


Весы

Вам выпадет возможность проявить свои лидерские качества и удивить всех своими познаниями. Так что не скромничайте. 


Скорпион

День будет благоприятным для любых покупок: мелких и крупных. Сегодня удастся избежать спонтанных и ненужных приобретений. 


Стрелец

Сегодня придется поработать руками. Но зато вы сможете переключиться и немного разгрузить свою голову от мыслей, связанных с основной вашей деятельностью. 


Козерог

Эмоции - как хорошие, так и плохие - могут нарастать как снежный ком. Постарайтесь оградить себя от любых раздражающих факторов.


Водолей

Сегодня решающий день. Какой-то из ваших поступков определит ход развития событий на ближайшие несколько месяцев. 


Рыбы

Вы можете оказаться перед трудным выбором. Доверьтесь внутреннему голосу и решение найдется само собой.



Также узнайте, какой фрукт лучше всего употреблять на завтрак.



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