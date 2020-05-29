Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 мая: кому придется решать важные финансовые вопросы

Совет на 29 мая для всех знаков зодиака: успех в финансовых делах придет к тому, кто научится поворачивать любую ситуацию в свою пользу.





Овен

Сегодня вы будете очень тонко чувствовать, когда следует что-то сказать, а когда лучше промолчать. Окружающие оценят это ваше умение.





Телец

Последние дни были очень эмоциональными для вас. Самое время притормозить и возобновить силы. Как именно это сделать, вам подскажет ваше подсознание.





Близнецы

Самое время пополнить копилку знаний. Приобретенные навыки вскоре могут превратиться в приятный финансовый бонус.





Рак

Не торопитесь с выводами. Сегодня может произойти событие, которое кардинально изменит вашу точку зрения.





Лев

Чтобы привлечь внимание человека, который вам нравится, придется его удивить. Но не перестарайтесь, чтобы не получить обратный эффект.





Дева

Ваших близких людей могут сегодня обидеть. Но с вашей помощью они смогут добиться справедливости.





Весы

Вечером вас ожидает очень приятное событие. Как на зло, днем время будет тянуться очень медленно.





Скорпион

Сегодня вам предстоит решить важные финансовые вопросы. Постарайтесь не упустить никакой мелочи. Иначе это может ударить по вашему кошельку.





Стрелец

Хватайтесь за любую возможность, которая вам сегодня выпадет. Даже если она покажется незначительной. Это ваш билет в светлое будущее.





Козерог

Если планируете приступить к чему-то новому, подождите до вечера. Днем все будет валиться у вас из рук.





Водолей

Этот день лучше всего провести с семьей. Сегодня вы максимально наполните друг друга энергией.





Рыбы

Сделайте инвестицию в свое здоровье сейчас и завтра вам не придется бегать по врачам. Спорт, витамины и правильное питание - то, что вам сейчас нужно.





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