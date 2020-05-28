kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9499.95

ETH/USD

222.23

LTC/USD

44.95

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 мая: у кого начнется новый этап в личной жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 мая: у кого начнется новый этап в личной жизни

Гороскоп для всех знаков зодиака: Овнам стоит быть практичнее, а Стрельцам необходимо уделить внимание близким

28 мая 2020, 07:15 comments683
Автор:

Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 мая: у кого начнется новый этап в личной жизни

Совет на 28 мая для всех знаков зодиака: переходя на следующий этап, не забудьте поставить точку в предыдущем.


Овен 

Вам стоит быть максимально практичными. Не витайте в облаках, чтобы потом не пришлось больно падать.


Телец

В первой половине дня вам придется собрать волю в кулак и продуктивно поработать. Зато вечер вы полностью сможете посвятить себе и близким людям. 


Близнецы

Ваша фантазия сегодня может завести вас очень далеко. Возможно, вы даже увидите путь, который с скором времени приведет вас к финансовому благополучию.


Рак

Чтобы сберечь что-то очень ценное для вас, придется отойти от своих принципов. Иногда уступить - это единственный выход. 


Лев

Сегодня вас могут посетить сомнения в собственных силах. Но не накручивайте себя напрасно. Сейчас вы на пути к успеху. Это лишь этап, который стоит пройти. 


Дева

В личной жизни для вас начинается новый этап. Перезагрузите свои отношения и попытайтесь не совершать старых ошибок. 


Весы

Жизнь подготовила для вас ценный урок. Будьте готовы получить новый опыт. Постарайтесь использовать его во благо. 


Скорпион 

Вас могут преследовать мелкие неудачи. Это следствие вашей чрезмерной загруженности. Отдохните немного и все встанет на свои места.


Стрелец

Будьте внимательнее к желаниям близких людей. Ваша забота позволит им поверить в собственные силы.


Козерог

Сегодня ваша рассеянность может привести к небольшим потерям. Если не будете все слишком принимать к сердцу, вскоре вам все вернется. 


Водолей

Вас ожидает небольшое романтическое приключение. Просто доверьтесь своей второй половинке и привнесите в жизнь немного авантюризма. 


Рыбы

День пройдет четко по плану. Чем лучше вы все спланируете с утра, тем больше успеете сделать до вечера. 


Также узнайте, какой будет погода в четверг, 28 мая. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!