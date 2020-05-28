Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 мая: у кого начнется новый этап в личной жизни

Совет на 28 мая для всех знаков зодиака: переходя на следующий этап, не забудьте поставить точку в предыдущем.





Овен

Вам стоит быть максимально практичными. Не витайте в облаках, чтобы потом не пришлось больно падать.





Телец

В первой половине дня вам придется собрать волю в кулак и продуктивно поработать. Зато вечер вы полностью сможете посвятить себе и близким людям.





Близнецы

Ваша фантазия сегодня может завести вас очень далеко. Возможно, вы даже увидите путь, который с скором времени приведет вас к финансовому благополучию.





Рак

Чтобы сберечь что-то очень ценное для вас, придется отойти от своих принципов. Иногда уступить - это единственный выход.





Лев

Сегодня вас могут посетить сомнения в собственных силах. Но не накручивайте себя напрасно. Сейчас вы на пути к успеху. Это лишь этап, который стоит пройти.





Дева

В личной жизни для вас начинается новый этап. Перезагрузите свои отношения и попытайтесь не совершать старых ошибок.





Весы

Жизнь подготовила для вас ценный урок. Будьте готовы получить новый опыт. Постарайтесь использовать его во благо.





Скорпион

Вас могут преследовать мелкие неудачи. Это следствие вашей чрезмерной загруженности. Отдохните немного и все встанет на свои места.





Стрелец

Будьте внимательнее к желаниям близких людей. Ваша забота позволит им поверить в собственные силы.





Козерог

Сегодня ваша рассеянность может привести к небольшим потерям. Если не будете все слишком принимать к сердцу, вскоре вам все вернется.





Водолей

Вас ожидает небольшое романтическое приключение. Просто доверьтесь своей второй половинке и привнесите в жизнь немного авантюризма.





Рыбы

День пройдет четко по плану. Чем лучше вы все спланируете с утра, тем больше успеете сделать до вечера.





Также узнайте, какой будет погода в четверг, 28 мая.

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