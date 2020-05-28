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Предупреждение синоптиков: закончится ли сезон гроз и дождей в Украине до лета (КАРТА)

Все последующие дни, включая начало июня, в Украине будет сохранятся погода аналогичная сегодняшней

28 мая 2020, 06:30 comments1123
Автор:

Елена Волкова

Предупреждение синоптиков: закончится ли сезон гроз и дождей в Украине до лета (КАРТА)

Сегодня синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в Украине. Как сообщили в гидрометцентре страны, во всех областных центрах без исключения возможны ливни, а местами - грозы (смотри картинку).

Прохладнее всего 28 мая будет в Киеве и Одессе, где температура будет колебаться от 15-ти до 17-ти тепла. На градус выше столбики термометров поднимутся в Чернигове, Сумах, Кропивницком, Львове, Черновцах, Виннице, Черкассах и Николаеве. Тем временем в Днепре и Запорожье передают до +23-х, в Харькове и Донецке воздух прогреется до 24 градусов тепла. А рекордно высокой, как для столь дождливого и пасмурного дня, температура будет в Луганске, где потеплеет до +25-ти градусов. 

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Все последующие дни, включая начало июня, в Украине будет сохранятся аналогичная погода. Дожди, грозы и тепло лишь на юге и востоке синоптики прогнозируют на первый день лета, который, к слову, обещает быть даже прохладнее сегодняшнего дня.

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Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии. А в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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