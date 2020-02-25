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Как приготовить ажурные блинчики на Масленицу

Такие блинчики станут украшением любого праздничного стола

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как приготовить ажурные блинчики на Масленицу

В понедельник, 24 февраля, украинцы начали праздновать Масленицу - славянский праздник, символизирующий проводы зимы. Как правило, гуляния продолжаются всю неделю и главным символом праздника являются блины. Как сделать необычные ажурные блинчики, чтобы порадовать своих близких?

Кружевные блинчики готовятся очень легко и быстро, а главное из того же теста, чтобы и остальные виды блинов. Но особое внимание стоит уделить их выпеканию, ведь для рисунка потребуется кондитерский мешок или разовый пластиковый мешочек.

Итак, в первую очередь, нужно сделать тесто (по любимому рецепту), но чем реже будет его консистенция, тем блинчики получатся тоньше. Следите за тем, чтобы в тесте не было комочков, а если оно слишком густое - разбавьте водой. Когда тесто будет готово, дайте ему настояться 20 минут. Потом налейте его в кондитерский мешок с маленьким отверстием (1-2 мм), чтобы удобно было рисовать.

Возьмите сковородку, смажьте ее растительным маслом и начинайте быстро рисовать кружева (или все, что пожелает душа). Важно не пересушить блинчики, поэтому сразу, когда они зарумянились, с помощью лопатки их переворачивайте. Поверхность блинчиков в горячем виде смажьте маслом. Приятного аппетита и хорошего праздника!

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как приготовить разноцветные блинчики без красителей.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/recipe/710165-kak-prigotovit-kruzhevnye-blinchiki-na-maslenitsu
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