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Без кофе машинки: как приготовить латте в домашних условиях

Многие любят утром попивать чашечку вкусного латте

сегодня, 09:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Без кофе машинки: как приготовить латте в домашних условиях

Приготовить латте - кофейный напиток родом из Италии, состоящий из молока и кофе эспрессо, можно и без специальной машинки. И мы расскажем, как сделать этот вкусный напиток в домашних условиях.  

Для приготовления латте вам понадобится: 1-2 ложки молотого кофе и 50 мл воды (для заваривания эспрессо); 150 мл молока; 1 столовая ложка шоколадного, ванильного или орехового сиропа (по желанию); тертый шоколад или какао-порошок для украшения.

Способ приготовления:

- Сварите эспрессо, используя кофеварку или турку.

- Подогрейте молоко в микроволновке до температуры 60 градусов. Разделите его пополам.

- Влейте в высокий стеклянный бокал сироп, затем одну часть молока, а потом кофе.

- Вторую часть молока вспеньте. Выложите образовавшуюся пену сверху чайной ложкой.

- Декорируйте свой шедевр шоколадной стружкой или какао.

Как видите, приготовить латте совсем несложно, особенно, если следовать всем правилам и делать это с удовольствием!

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что создан первый в мире кофе без кофейных зерен. 


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Источник: https://foodandmood.com.ua/lifehack/791414-kak-prigotovit-latte-v-domashnikh-usloviyakh-bez-kofe-mashiny
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