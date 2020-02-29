Без кофе машинки: как приготовить латте в домашних условиях

Приготовить латте - кофейный напиток родом из Италии, состоящий из молока и кофе эспрессо, можно и без специальной машинки. И мы расскажем, как сделать этот вкусный напиток в домашних условиях.

Для приготовления латте вам понадобится: 1-2 ложки молотого кофе и 50 мл воды (для заваривания эспрессо); 150 мл молока; 1 столовая ложка шоколадного, ванильного или орехового сиропа (по желанию); тертый шоколад или какао-порошок для украшения.

Способ приготовления:

- Сварите эспрессо, используя кофеварку или турку.

- Подогрейте молоко в микроволновке до температуры 60 градусов. Разделите его пополам.

- Влейте в высокий стеклянный бокал сироп, затем одну часть молока, а потом кофе.

- Вторую часть молока вспеньте. Выложите образовавшуюся пену сверху чайной ложкой.

- Декорируйте свой шедевр шоколадной стружкой или какао.

Как видите, приготовить латте совсем несложно, особенно, если следовать всем правилам и делать это с удовольствием!

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