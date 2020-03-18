Домашние конфеты из сухофруктов: пошаговый рецепт

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Конфеты из сухофруктов, в отличие от обычных покупных сладостей, не просто безвредны, но даже и полезны для нашего организма, особенно в период, когда мы лишены или ограничены в получении витаминов.
Для приготовления конфет вам потребуется: 200-250 г кураги, изюма, чернослива или других сухофруктов (по вкусу). Возьмите 200 г миндальных или грецких орехов и 2 столовые ложки жидкого меда. Также вам понадобится 40 г какао-порошка и кокосовой стружки.
Способ приготовления:
- Замочите сухофрукты в кипятке на 20 минут, а семечки и орехи измельчите.
- Избавьте ингредиенты блюда от лишней жидкости, а потом измельчите их через мясорубку или блендер. Далее размешайте полученную смесь в посуде для приготовления, понемногу прибавляя жидкий мед;
- Обмакните руки в воде и затем сформировать из образовавшейся густой, однородной массы круглые конфетки. Разделить получившиеся кулинарные изделия поровну. Затем одну половину шариков обкатать в кокосовой стружке, а другую в порошке какао.
- Красиво выложите конфеты из сухофруктов и орехов на блюдо (можно в шахматном порядке — сначала белый шарик потом коричневый) и поместить в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить латте в домашних условиях.
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