Вкусный карантин: простые и быстрые рецепты из гречки

Если запаслись гречкой на время карантина, но есть кашу каждый день уже не в силах, мы расскажем как разнообразить карантинное меню. Далее 5 простых, быстрых, недорогих, а главное, вкусных рецептов из гречки.

Гречневые котлеты





Для гречневых котлет нам понадобится гречневая каша (3 стакана), картофель (5-6 штук), вода, соль, перец и растительное масло. Гречку предварительно нужно отварить, а картофель очистить и натереть на мелкой терке. Все смешать, посолить, поперчить и добавить воды, чтобы получилась вязкая масса. Формируем из нее котлеты и хорошенько обжариваем с двух сторон. А затем все вместе тушим еще 5-10 минут на медленном огне. Гречневые котлеты готовы.

Гречаники





По сути - те же котлеты, но рецепт более сложный и с добавлением мяса. Отваренную и охлажденную заранее гречку (150 г) следует смешать с мясным фаршем (600 г), яйцами (2 шт), солью, перцем и одной луковицей. Далее необходимо сформировать котлетки, обвалять их в муке и обжарить до золотистой корочки. Параллельно обжариваем еще одну луковицу кольцами на растительном масле. А также смешиваем в миске томатную пасту (2 ст.л.), сметану (3 ст.л.) и стакан холодной воды. Затем гречаники следует переложить в глубокую сковороду, посыпать луком, залить сметанно-томатной смесью и тушить еще 25-30 минут.

Оладьи из гречки





Простое и бюджетное блюдо, которое придется по вкусу и не заберет много времени. Все, что нам понадобится - 100 г гречневой каши, одно яйцо, 30 г сметаны, пучок укропа и петрушки, соль, перец и растительное масло для жарки. Отваренную холодную гречку нужно смешать с заранее приготовленной смесью: к взбитому яйцу необходимо добавить сметану и соль, и перемешать. Добавить к получившейся массе нарезанную зелень. Оладьи обжарить на небольшом огне с двух сторон. Кушать горячими - так вкуснее.

Гречневая запеканка





Здесь придется немного заморочиться. Гречку (150 г) нужно предварительно отварить. Половину каши кладем на дно формы для выпеки, смазав ее перед этим сливочным маслом. Сверху накрываем тертым сыром. Следующий слой - укроп и репчатый лук. Далее снова слой оставшейся гречки. Все это поливаем смесью взбитых яиц (2 шт) с молоком (100 мл) и выкладываем сверху еще один слой сыра. Соль и перец добавляем по вкусу. Запекаем в духовке до готовности.

Гречневая пицца





Звучит сложно, а готовится очень просто. К отваренной гречке (100 г) добавляем сырое яйцо. Туда же бросаем соль перец, а также 30 г тертого твердого сыра. Перемешиваем и кладем на дно сковородки, предварительно накрыв его пергаментом так, чтобы он немного выступал за края. Накрываем крышкой и готовим около 10 минут, чтобы масса уплотнилась. Смешиваем 2 ст.л. сметаны и раздавленный зубчик чеснока и этой смесью смазываем нашу основу. Выкладываем сверху помидор и еще 30 г тертого сыра. Осталось накрыть крышкой, поставить на огонь и подождать пока сыр расплавится. Приятного аппетита!

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