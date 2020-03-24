Как приготовить вкусную пиццу в домашних условиях

Вкусной и сочной пиццей можно полакомиться не только в ресторанах, но и дома. Для этого вам не потребуется набор каких-то экзотических и дорогих продуктов, ведь начинка для блюда может быть разной. Но все же есть несколько секретов приготовления, которые важно знать.

Тесто для пиццы

Классическое тесто готовится на дрожжах. Этот способ занимает довольно много времени, но результат того стоит – тесто получается пышным, с хрустящей корочкой, хорошо держит форму. Если оставить дрожжевое тесто для пиццы в холодильнике на ночь, оно станет очень послушным, и его можно будет раскатать очень тонко.

Для теста вам понадобится: 1 кг муки, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, сухие дрожжи (2 пакетика) и 650 мл теплой воды.

Способ приготовления: Муку и соль просейте на стол. Дрожжи и сахар растворите в воде, оставьте на несколько минут и постепенно влейте в муку, аккуратно замешивая ее ложкой. Когда тесто станет плотным, вымесите его руками, складывая и растягивая, пока оно не станет гладким и перестанет липнуть.

Потом скатайте тесто в шар, посыпьте мукой, накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Далее раскатываем тесто, формируя пласт по размеру противня или формы, в которой вы будете выпекать пиццу. Смажьте тесто томатным соусом, выложите начинку и выпекайте 10-20 минут на максимальной температуре (250-270°С).

Начинка для пиццы

Сложно найти продукт, который бы не подошел в качестве наполнения для пиццы. Пицца может быть с мясом, с рыбой, морепродуктами, яйцами, с различными сортами сыра, с овощами, грибами, зеленью, картофелем, с фруктами и ягодами, с творогом, с шоколадом – с чем душе угодно. Среди этого разнообразия выделяются классические рецепты пиццы, которые оказались наиболее удачными. Если вы не склонны к экспериментам, выбирайте проверенный рецепт, не ошибетесь.

Самая простая и популярная в мире пицца – Маргарита. В ее начинке всего три ингредиента по цветам итальянского флага: помидоры, зеленый базилик и моцарелла.

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