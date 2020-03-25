Обед за 20 минут: два вкусных блюда на скорую руку

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6554.64
ETH/USD
135.16
LTC/USD
38.66
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
30.50
RUB/UAH
0.36
Иногда
не хватает времени, чтобы приготовить обед, поэтому многие либо заказывают еду
на дом, либо обходятся вредным перекусом. Но ведь для того, чтобы сытно и
вкусно поесть не обязательно час стоять у плиты. Какие блюда можно приготовить
легко и быстро?
Паста с помидорами и чесноком
Просто
отваренные макароны - не очень интересно, ведь иногда хочется и разнообразия.
Возьмите 2-3 помидора, зубчик чеснока, базилик, спагетти, соль и другие специи
(по вкусу) и оливковое масло.
Способ
приготовления: Варим спагетти, как обычно, согласно инструкции. А пока вода
кипит, возьмите помидоры и натрите их на крупной терке или взбейте в блендере,
добавьте чеснок, соль, базилик и перемешайте. Когда макароны будут готовы, добавьте
к ним томатную пасту и 2 столовые ложки оливкового масла, тщательно перемешайте
и наслаждайтесь блюдом!
Салат из нута и помидоров
Этот
салат довольно сытный и питательный, поэтому отлично подойдет для обеденного
перекуса. Для его приготовления вам понадобится: нут, соль, томаты, лук-шалот,
зелень (петрушка, тмин), укус и оливковое масло.
Для
начала сварите нут (турецкий горох) согласно инструкции. Потом положите его в
сковородку и тушите в течении 5 минут на медленном огне, добавив немного соли.
Когда он будет готов, снимите с огня и добавьте тмин. Далее займитесь соусом:
смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку уксуса, мелко
нарезанный лук шалот и соль-перец. Полейте соусом основное блюдо, украсив его
помидорами и петрушкой. Приятного
аппетита!
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусную пиццу в домашних
условиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости