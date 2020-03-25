Обед за 20 минут: два вкусных блюда на скорую руку

Иногда не хватает времени, чтобы приготовить обед, поэтому многие либо заказывают еду на дом, либо обходятся вредным перекусом. Но ведь для того, чтобы сытно и вкусно поесть не обязательно час стоять у плиты. Какие блюда можно приготовить легко и быстро?

Паста с помидорами и чесноком





Просто отваренные макароны - не очень интересно, ведь иногда хочется и разнообразия. Возьмите 2-3 помидора, зубчик чеснока, базилик, спагетти, соль и другие специи (по вкусу) и оливковое масло.

Способ приготовления: Варим спагетти, как обычно, согласно инструкции. А пока вода кипит, возьмите помидоры и натрите их на крупной терке или взбейте в блендере, добавьте чеснок, соль, базилик и перемешайте. Когда макароны будут готовы, добавьте к ним томатную пасту и 2 столовые ложки оливкового масла, тщательно перемешайте и наслаждайтесь блюдом!

Салат из нута и помидоров

Этот салат довольно сытный и питательный, поэтому отлично подойдет для обеденного перекуса. Для его приготовления вам понадобится: нут, соль, томаты, лук-шалот, зелень (петрушка, тмин), укус и оливковое масло.

Для начала сварите нут (турецкий горох) согласно инструкции. Потом положите его в сковородку и тушите в течении 5 минут на медленном огне, добавив немного соли. Когда он будет готов, снимите с огня и добавьте тмин. Далее займитесь соусом: смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку уксуса, мелко нарезанный лук шалот и соль-перец. Полейте соусом основное блюдо, украсив его помидорами и петрушкой. Приятного аппетита!

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