Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.03.2020

BTC/USD

6554.64

ETH/USD

135.16

LTC/USD

38.66

НБУ 25.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Обед за 20 минут: два вкусных блюда на скорую руку
НОВОСТИ Все новости

Обед за 20 минут: два вкусных блюда на скорую руку

Эти блюда не только вкусные, но и очень полезные

сегодня, 13:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Обед за 20 минут: два вкусных блюда на скорую руку

Иногда не хватает времени, чтобы приготовить обед, поэтому многие либо заказывают еду на дом, либо обходятся вредным перекусом. Но ведь для того, чтобы сытно и вкусно поесть не обязательно час стоять у плиты. Какие блюда можно приготовить легко и быстро?

Паста с помидорами и чесноком

picture

Просто отваренные макароны - не очень интересно, ведь иногда хочется и разнообразия. Возьмите 2-3 помидора, зубчик чеснока, базилик, спагетти, соль и другие специи (по вкусу) и оливковое масло.

Способ приготовления: Варим спагетти, как обычно, согласно инструкции. А пока вода кипит, возьмите помидоры и натрите их на крупной терке или взбейте в блендере, добавьте чеснок, соль, базилик и перемешайте. Когда макароны будут готовы, добавьте к ним томатную пасту и 2 столовые ложки оливкового масла, тщательно перемешайте и наслаждайтесь блюдом!

Салат из нута и помидоров

picture

Этот салат довольно сытный и питательный, поэтому отлично подойдет для обеденного перекуса. Для его приготовления вам понадобится: нут, соль, томаты, лук-шалот, зелень (петрушка, тмин), укус и оливковое масло.

Для начала сварите нут (турецкий горох) согласно инструкции. Потом положите его в сковородку и тушите в течении 5 минут на медленном огне, добавив немного соли. Когда он будет готов, снимите с огня и добавьте тмин. Далее займитесь соусом: смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку уксуса, мелко нарезанный лук шалот и соль-перец. Полейте соусом основное блюдо, украсив его помидорами и петрушкой.  Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусную пиццу в домашних условиях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31115-obed-za-10-minut-3-blyuda-na-skoruyu-ruku
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...