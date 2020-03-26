Три экспресс-завтрака для тех, кто постоянно спешит

Пожалуй, все знают, что завтрак - самый важный прием пищи, ведь благодаря ему мы запускаем метаболизм и получает заряд энергии на весь день. Есть люди, которые пропускают утренний прием пищи, потому что просто не успевают его приготовить. Но есть несколько экспресс вариантов завтрака, которые вам пригодятся.

Манная каша с грушей

Не любите манную кашу? А вы пробовали добавлять в нее фрукты, орехи и варенье, которые придают блюду совсем другой вкус и питательную ценность. Возьмите, например, грушу - с ней каша будет более аппетитной и полезной.

Итак, вскипятите молоко и добавьте в него тонкой струйкой манку. Поварите 3-5 минут, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Очистите грушу от кожуры, нарежьте ее дольками и отправьте в кастрюлю к манке, чтобы она поварилась там еще минуты две. Все, завтрак готов! Можно также добавить в блюдо орехи и сухофрукты (по желанию).

Овощная фриттата

Откройте холодильник и посмотрите, какие у вас есть овощи, потому что во фриттату можно добавлять все, что угодно. К примеру, возьмите перец, лук, помидоры, нарежьте их (ломтиками-полукольцами - дольками) и отправьте на сковородку на 5 минут (на сильный огонь). Добавьте соль-перец по вкусу. Дальше взбейте в миске 1-2 яйца и добавьте туда пожаренные овощи, тщательно перемешайте и переложите в форму для запекания (не забудьте про пергамент). Разогрейте духовку и выпекайте блюдо при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Панини с ветчиной и сыром

Этот завтрак подойдет для тех, кто сильно спешит. Для приготовления панини не обязательно обладать бутербродницей (хотя, если она есть - это большой плюс). Возьмите два ломтика хлеба, ветчину, сыр, можно несколько листиков базилика. Положите на хлеб ветчину, потом базилик, посыпьте солью или паприкой, добавьте сыр и снова базилик, и сверху положите второй ломтик хлеба. Обжарьте свой бутерброд на сковородке без масла до хрустящей корочки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой завтрак назван идеальным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!