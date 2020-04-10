Блюда с использованием яиц: настоящие мужские рецепты

Ты живешь один и тебе уже порядком надоело заказывать фастфуды? Или может просто хочется приготовить что-то по быстрому и не тратить время на какие-либо изыски? Выйти из этой ситуации тебе помогут самые обычные яйца. Этот продукт может стать главным компонентом нескольких весьма неплохих блюд. О них мы тебе и расскажем.

Рис с яйцами



Едва ты снял уже сваренный рис с плиты, разбей и вылей в него несколько яиц (количество зависит от аппетита и объема реципиента). Добавь овощей, специй, соли, кусочков мяса и размешай.

Фриттата

Фриттата — итальянский омлет с начинкой из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно фриттату готовят на плите, затем доводят до готовности в духовке. Неаполитанскую фриттату часто готовят с использованием макарон. А обычная украинская фриттата готовится следующим образом: залить сковородку подсолнечным маслом и поставить на плиту; смешать 6 яиц, посолить, добавить перца; вылить яйца на сковородку; украсить омлет сыром и любимыми овощами.

Омлет



Следишь за уровнем холестерина, и стараешься есть только омега-3-жирные кислоты? Тогда заправляй свой омлет полезными ингредиентами: тунцом; авокадо; готовь на оливковом масле; жарь на маленьком огне.

Овсянка



Яйцами можно (и нужно) “уплотнять“ первую еду. Просто разбей продукт и вылей в горячую кашу и перемешай. Еще один вариант – поварить яйцо всего минуту, очистить от скорлупы и дать желтку расплыться по твоему блюду.

С этими рецептами ты точно не останешься голодным этим вечером. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить шаурму.

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