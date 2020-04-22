Что приготовить из черствого кулича: три вкусные идеи

Перед Пасхой многие хозяйки стараются максимально порадовать своих домочадцев и гостей, поэтому пекут куличи с запасом. Но что делать, если главный атрибут праздника быстро зачерствел?

Отправляем в морозилку

Один из самых простых способов по утилизации куличей – нарезать их кусочками, упаковать в одноразовые полиэтиленовые пакеты и спрятать в морозильную камеру. А через неделю-другую, когда семья начет требовать что-нибудь вкусненькое к чаю, достаем и разогреваем в микроволновке. Поверьте, пасхальная выпечка пойдет на ура!

Подсушиваем в духовке

Этот вариант также имеет право на существование, поскольку является палочкой-выручалочкой для многих рецептов. Итак, куличи нарезаем кусочками, выкладываем на противень и ставим в холодную духовку. Затем выставляем температуру 150 градусов и подсушиваем выпечку до золотистого цвета.

Эти сухари можно есть с чаем: они будут не хуже ванильных сухариков из магазина. А еще их можно измельчить в блендере и использовать как основу во время приготовления пирожного "картошка" или чизкейков.

Нежнейшие гренки

Берем 0,5 ст. молока, добавляем 1-2 ст. л. сахара и 1-2 яйца. Все хорошенько взбиваем венчиком. Затем нарезанные кусочки кулича окунаем в полученную смесь и выкладываем гренки на сковородку с разогретым сливочным маслом. Жарим с двух сторон до золотистого цвета. К столу эти гренки можно подавать со сметаной или джемом.

Важно! Какой бы вариант утилизации черствых куличей вы не выбрали, помните: пасхальную выпечку ни в коем случае нельзя выбрасывать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как долго можно хранить куличи и крашенки.

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