Что приготовить из обычной моркови: три рецепта

Морковь обладает целым рядом полезных свойств для организма, поэтому почаще включайте ее в свой рацион. Благодаря своему витаминному составу этот оранжевый овощ положительно влияет на зрение, улучшает состояние кожи и волос, а также помогает очистить организм от токсинов. Что же вкусного и необычного приготовить из моркови?

Морковь с апельсином и имбирем

Интересный вкус этого блюда по достоинству оценят гурманы, которым нравится все изысканное и сложносочиненное. Для приготовления вам понадобится: морковь- 450 г, оливковое масло - 2 ст. л., соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу, измельченный имбирь - 1 ст. л., апельсиновый сок - 1/3 чашки, лимонный сок- 1 ч. л., рубленая петрушка по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты (кроме лимонного сока) и выложите на дно кастрюли. Доведите до кипения, помешивая. Уменьшите огонь, накройте крышкой и продолжайте кипятить на медленном огне 10-20 минут. Снимите крышку, выпарите оставшуюся жидкость, а затем добавьте лимонный сок. Приправьте блюдо по вкусу.

Теплый салат из моркови

Подготовьте следующие ингредиенты: морковь - 800 г, семена фенхеля - 2 ст. л., лук-шалот - 1 шт., масло оливковое - 4 ст. л., апельсиновый сок - 2 ст. л., петрушка и соль-перец.

Способ приготовления:

Морковь очистить и нарезать палочками. Лук-шалот также очистить и нарезать мелкими кубиками. Выложить морковь и лук в миску, добавить 2 ложки оливкового масла и семена фенхеля. Перемешать и выложить на противень. Запекать в предварительно разогретой до 180 С духовке около 35 минут, перемешав в середине готовки.

В небольшой емкости смешать оставшееся масло, сок, мелко нарубленную петрушку, соль и перец. Когда морковь немного остынет, полейте ее приготовленной заправкой и подавайте на стол.

Морковные чипсы

Это отличный вариант для перекуса. Вам понадобится: морковь - 2-3 шт, оливковое масло - 1/2 ч. л., морская соль - 1/8 ч. л.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте и почистите морковь. Нарежьте ее тонкими ломтиками по диагонали. Поместите ломтики моркови в миску и перемешайте с оливковым маслом и солью. Выложите морковь в один слой на противень, застеленный бумагой для выпекания. Выпекайте от 15 до 20 минут.

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