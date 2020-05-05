Три десерта, которые можно приготовить за 20 минут

После основной трапезы часто хочется порадовать себя чем-то сладеньким. И для этого не обязательно бежать в магазин, ведь вкусный десерт можно приготовить дома, потратив минимум своего времени.

Шоколадно-кофейный десерт

Для приготовления этого десерта вам понадобятся: печенье (бисквитное) — 125 г, темный шоколад (можете взять молочный) — 150 г + 50 г (для подачи), сливочное масло — 80 г, маскарпоне (или сливочный сыр) — 50 г (3 ст. л.), эспрессо — 1 чашка.

Измельчите бисквитное печенье в крошку (если там будут встречаться небольшие кусочки, ничего страшного). Нарежьте сливочное масло кубиками. Разломите шоколад и растопите его со сливочным маслом в микроволновке или на водяной бане. Когда шоколад почти полностью растает, добавьте маскарпоне и хорошо размешайте.

В стакан для подачи выложите печенье, сбрызните его кофе, затем выложите шоколадный крем. Повторите слой печенья с кофе, затем — шоколад, а потом снова печенье. Вы можете сделать столько слоев, сколько захотите, но закончить следует слоем печенья с кофе. Отправьте десерт в холодильник на три часа перед подачей. Украсьте тертым шоколадом.

Творожный десерт с бананом и миндалем

Подготовьте следующие продукты: творог — 1 и 1/2 чашки, мед (жидкий) — 1 ст. л., кокосовая стружка (несладкая) — 2 ст. л., шоколадная стружка — 1 ст. л., банан (средний) — 1 шт., миндаль (или другие орехи) — несколько штук.

Нарежьте банан. Крупно порубите миндаль. Смешайте банан с творогом до однородной воздушной массы в блендере. Добавьте мед, шоколадную стружку и хорошо перемешайте. Выложите в бокал. Украсьте кокосовой стружкой и орехами. Охладите в холодильнике минут 10 и можете подавать.

Морковные шарики

Для приготовления десерта возьмите: морковь — 1 шт., овсяные хлопья — 2/3 ст., арахисовую пасту — 1/2 ст., изюм — 3 ст. л., ванильный экстракт — 1/4 ч. л., щепотку молотой корицы, имбиря и мускатного ореха, тертый кокосовый орех— 3 ст. л.

Морковь очистите и натрите на терке. В миске смешайте морковь с изюмом, овсяными хлопьями и арахисовой пастой, добавьте все специи и тщательно перемешайте. Скатайте полученную смесь руками в небольшие шарики и обваляйте в тертом кокосе. Храните готовые шарики в холодильнике.

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