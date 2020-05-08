Какие вкусные десерты можно позволить себе на диете

Порой возникает неодолимое желание съесть что-то сладенькое. Но многие девушки отказываются от любимых продуктов, потому что соблюдают диету. Но правильное питание не подразумевает отказ от всех десертов, ведь есть такие вкусности, которые не вредят фигуре. Как их приготовить?

Банановые панкейки без муки

Этот низкокалорийный десерт точно придется по душе всем, кто следит за своим питанием. Для его приготовления вам понадобится: бананы — 3 шт., овсяные хлопья — 5 ст. л., изюм — 2 ст. л., белок - от 3 яиц.

В блендере смешайте все ингредиенты до однородного состояния (изюм можно предварительно обработать отдельно, чтобы он был измельчен на мелкие кусочки). Добавьте в тесто 1/2 столовой ложки растительного масла. На хорошо разогретой, смазанной маслом сковороде выпекайте панкейки с обеих сторон. Подавайте их с медом, бананами и свежими ягодами.

Шоколадные маффины

Всего за 15-20 минут на вашем столе будут вкусные и полезные маффины. Подготовьте следующие продукты: какао — 3/4 стакана, яйца — 1 шт., кокосовое масло — 1/2 стакана, кокосовый крем — 1/4 стакана, мед — 1/4 стакана, ваниль — 1 ст. л., горький шоколад — 50 г.

Смешайте в миске яйцо, мед, ваниль, кокосовое масло и кокосовый крем. Помешивая, постепенно добавляйте какао. Смесь разложите по формочкам, положив сверху по кусочку шоколада. Формочки поместите в предварительно разогретый до 170 градусов духовой шкаф и выпекайте 10–15 минут.

Йогуртовое парфе

Это холодный десерт, который готовится из жирных сливок, взбитых с сахаром и ванилью. Для приготовления понадобится: грецкие орехи — 1 горсть, свежие ягоды — 3 ст. л., овсяные хлопья — 90 г, обезжиренный натуральный несладкий йогурт — 4 ст. л, мед — 3 ст. л.

Слегка обжарьте овсяные хлопья с медом и грецкими орешками, предварительно измельченными в блендере. В стаканы или баночки выкладывайте слоями сначала ягоды, затем йогурт, а в конце — орехово-овсяную смесь.



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