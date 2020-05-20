Всего 5 ингредиентов: как приготовить домашнюю «Нутеллу»

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9763.01
ETH/USD
214.04
LTC/USD
45.53
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
29.42
RUB/UAH
0.37
Шоколадная паста "Нутелла" пользуется большим спросом, ведь она очень вкусная и нежная. Это лакомство можно использовать в качестве заправки для тортиков, топпинга для мороженного или в качестве начинки для сладкого бутерброда. Правда, цены на шоколадно-ореховую пасту в магазинах "кусаются", поэтому попробуйте приготовить ее самостоятельно. Что для этого нужно?
Известно, что продукты домашнего приготовления намного вкуснее и полезнее, чем магазинные, ведь в них не содержатся консерванты, усилители вкуса и другие вещества, которые пагубно влияют на организм. Так, что, если вы решили приготовить "Нутеллу" дома, вам понадобится:
- 200 г жареного фундука
- 130 г сгущенки;
- 200 г шоколада;
- 140 мл сливок;
- 100 г сахарной пудры;
Этапы приготовления:
Фундук необходимо измельчить, поэтому воспользуйтесь блендером или кухонным комбайном. Взбейте сливки вместе с сахарной пудрой, перемешайте и добавьте сгущённое молоко. Потом растопите шоколад на водяной бане. После приготовления смешайте вместе со сливочной массой. Добавьте фундук и тщательно перемешайте. Полученную "Нутеллу" нужно хранить в холодильнике не больше недели.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие десерты можно позволить себе на диете
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости