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Всего 5 ингредиентов: как приготовить домашнюю «Нутеллу»

Когда дело доходит до «Нутеллы», сложно удержать себя в руках

сегодня, 16:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Всего 5 ингредиентов: как приготовить домашнюю «Нутеллу»

Шоколадная паста "Нутелла" пользуется большим спросом, ведь она очень вкусная и нежная. Это лакомство можно использовать в качестве заправки для тортиков, топпинга для мороженного или в качестве начинки для сладкого бутерброда. Правда, цены на шоколадно-ореховую пасту в магазинах "кусаются", поэтому попробуйте приготовить ее самостоятельно. Что для этого нужно?

Известно, что продукты домашнего приготовления намного вкуснее и полезнее, чем магазинные, ведь в них не содержатся консерванты, усилители вкуса и другие вещества, которые пагубно влияют на организм. Так, что, если вы решили приготовить "Нутеллу" дома, вам понадобится: 

- 200 г жареного фундука

- 130 г сгущенки;

- 200 г шоколада;

- 140 мл сливок;

- 100 г сахарной пудры;

Этапы приготовления:

Фундук необходимо измельчить, поэтому воспользуйтесь блендером или кухонным комбайном. Взбейте сливки вместе с сахарной пудрой, перемешайте и добавьте сгущённое молоко. Потом растопите шоколад на водяной бане. После приготовления смешайте вместе со сливочной массой. Добавьте фундук и тщательно перемешайте. Полученную "Нутеллу" нужно хранить в холодильнике не больше недели.

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Источник: https://blog.comfy.ua/kak-sdelat-nutellu-doma-9-receptov_a0-434/#yakor_01
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