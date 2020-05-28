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Риз Уизерспун поделилась рецептом любимого завтрака

Этот завтрак с секретным ингредиентом

28 мая 2020, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Риз Уизерспун поделилась рецептом любимого завтрака

Популярная актриса, звезда американской комедии "Блондинка в законе" и телесериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун рассказала, что предпочитает на завтрак и поделилась с поклонниками фирменным рецептом. 

Знаменитость призналась, что на протяжении десяти лет употребляет утром зеленый смузи и он заменяет ей полноценный завтрак, потому что дарит заряд энергии и сил, а также положительно сказывается на здоровье. Рецепт этого напитка актриса узнала у своей коллеги, которая рассказала, что благодаря этому смузи ее кожа выглядит чистой и сияющей. 

Знаменитость решила поделиться рецептом полезного напитка. Итак, для его приготовления вам понадобится: шпинат (120 г), салат латук (2 кочана), груша, яблоко, лимон, банан и 1/2 ст. кокосовой воды. Звезда подчеркнула, что список ингредиентов можно и менять. 

Необходимо все фрукты, латук и шпинат добавить в блендер и залить чашкой кокосовой воды. Потом измельчите все ингредиенты до однородной консистенции. В смузи можете добавить немножко арахисовой пасты, протеина (по желанию).

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Источник: https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/zelenyi-smuzi-riz-uizerspun-podelilas-receptom-lyubimogo-zavtraka/
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